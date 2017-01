Innstiller Toine C. Sannes som førstekandidat til stortingsvalget

Det opplyser partiet i ei pressemelding søndag kveld.

Toine er nestleder i styret i Nordland MDG og leder for lokallaget i Sortland. Hun er bosatt i Sortland, men kommer fra Øksnes.

Som andrekandidat foreslås Håkon Andreas Møller (34) fra Bodø. Han er leder for plan, næring- og miljøkomiteen i Bodø bystyre.

- Først må vi bli valgt på nominasjonsmøte i Lofoten 4. februar, men jeg er stolt over tilliten som komiteen har gitt meg. Jeg gleder meg til å drive valgkamp på et partiprogram som passer som hånd i hanske for vårt fylke. Om noen har trodd at MDG var et byparti, vil de bli positivt overrasket.

- Vi har sett at Nordland trenger tydelige politikere som tør å være representanter for sitt fylke og sin landsdel, og jeg mener både Håkon og jeg fyller den rollen.

Svein Joar Husjord har ledet nominasjonskomiteen. Han sier at innstillingen fra komiteen er enstemmig.

– Vi mener at vi har en liste som synliggjør bredden i De Grønne, og vi tror at Toine og Håkon blir et bra team for å synliggjøre De Grønne sine løsninger for et fremtidsretta Nordland.