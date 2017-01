Linn Elise G. Rølvåg vant duellen i Anno

Sigerfjord-jenta Linn Elise G. Rølvåg måtte ut i duell etter at hun ble valgt som førsteduellant i NRK-programmet Annos sin første uke.

Hun måtte ut i kamp mot hun som av deltakerne ble kalt "bestemor", Anne Berit Holden etter at hun tapte turnering mot de andre jentene i konkurransen.

De to måtte duellere i fekting. De to deltakerne konkurrerte om å komme først til 10 treff. Her gikk Linn Elise seirende ut av duellen med sifrene 10-3 og er dermed med i en ny uke i konkurransen, som ble spilt inn i Trondheim høsten 2016.

- Det som først er en seiersglede for meg selv, går over til at jeg blir trist for at jeg sender ut Anne Berit, sa Rølvåg etter duellen.

Linn Elise fra Sigerfjord kjemper om TV-seier I kveld er det duket for nok en reality-premiere med en deltaker fra Vesterålen. Denne gang er det Linn Elise G. Rølvåg fra Sigerfjord som skal i ilden.

I årets Anno reiser deltakerne tilbake til en helt ny periode av norsk historie. Etter to sesonger fra opplysningstidens 1700-tall, lagt til henholdsvis Bergen og Fredrikstad, blir vi nå tatt med til Trondheim og slutten av den mørke middelalderen.

Linn Elise G. Rølvåg 33 år gammel og jobber som helikopterpilot i det daglige og er altså årets vesterålske innslag i den populære serien.