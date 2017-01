Frontkollisjon i Sortland

Politiet opplyser like etter klokken 15. mandag ettermidag at to biler har frontkollidert i Holmstaddalen i Sortland, og at nødetatene er på vei til stedet.

Én til lege

Rundt klokken 15.20 informerer politiet at flere biler er involvert i ulykken.

- Til sammen fire personbiler og en buss uten passasjer. Én person er fraktet til lege for sjekk, opplyser politiets operasjonssentral.

Veien stengt

Veien over Holmstaddalen vil ifølge politiet være stengt for trafikk en stund fremover.

Ulykken har etter det VOL kjenner til skjedd i nærheten av den gamle Heimevernsleiren i bakkene ned mot Sortland.

Det er svært glatt i området, og VOL får opplyst av brannvesenet på stedet at både bergingsbil og ambulanse sliter med å komme seg til ulykkesstedet.

En person som var involvert i ulykka skal være fraktet ned til Munningssletta i personbil.

Saken oppdateres.