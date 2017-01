Inviterer til møte om kulturminneplan

- Det er en stor interesse for å få kulturminneplan i flere kommuner i fylket. Riksantikvaren har oppfordret kommunene om å gripe fatt i muligheten, for midlene finnes, sier leder Mattis Mathisen i Sortland historielag.

Riksantikvarens liste over kommunale og lokale kulturminneplaner viste at Sortland kom heller dårlig ute med tanke på at det var utarbeidet slike lokale planer.

Vil ha innspill

Sammen med blant andre Åsa Elstad ved Museum Nord og assisterende direktør for Kulturfabrikken, Mona Dahl, har Mathisen tatt initiativ til et møte i Kulturfabrikken førstkommende lørdag. Der inviterer de alle interesserte til å møte opp og komme med innspill til hva en eventuell kulturminneplan for Sortland bør inneholde.

- Vi vil gjerne ha innspill til flere ting i forbindelse med en slik plan, som for eksempel hvilken nytte vi kan ha av den, sier Mathisen.

- Hvilke konsekvenser det får å lage en slik plan, hvordan arbeidet skal foregå og hvordan arbeidet skal foregå, er også aktuelle spørsmål som blir reist på møtet, supplerer Dahl.

Vesterålskommunene dårligst på kulturminner I en fersk rangering gjort av Riksantikvaren, havner Sortland, Andøy, Bø og Lødingen på bunnen av lista over kommuners innsats for kulturminner. Kulturminne-ansvarlig i Sortland, Mona Dahl, lover bedring til neste års rangering.

- Mye minneverdig i Sortland

Elstad understreker at Sortland har mye både minneverdig og ikke minst verneverdig å ta vare på.

- Vi har mye å ta vare på i Sortland. Det er flere bygninger som er aktuelle, inkludert trehuskvartalet, Minnelunden og kinoen, i tillegg til arkeologiske funn. Nå er det ikke alt dette som nødvendigvis skal med i planen, men en viktig del av kulturvernet er også å formidle byens historie og hva som faktisk finnes her. En slik plan er viktig, fordi den handler om Sortlands identitet, understreker hun.

Ingen plan med det første Sortland har i Byplanen 2015-2027 vedtatt å lage en vedtatt oversikt over kulturminner. Arbeidet er fortsatt ikke i gang.

Håper på godt oppmøte

På møtet skal blant andre historiker Johan Borgos fortelle om gamle kulturminner. Ellers skal Hilde Hansen i Øksnes og Werner Johansen fra Andøy kommune fortelle om hvordan de arbeider med kulturminneplanen i sine kommuner.

Nå håper trioen at flest mulig av Sortlands innbyggere, og andre interesserte, møter opp i Nord-norsk avdeling førstkommende lørdag.

- Alle er hjertelig velkomne, uansett alder. En slik plan bør være like aktuell for yngre personer som for de som er litt eldre, sier Mattis Mathisen.

Plan over forvaltning

«En kulturminneplan er kommunens egen oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida». Utarbeidelsen av en kulturminneplan er et politisk vedtak.

- En plan må selvsagt være politisk vedtatt. Det er viktig at de som skal lage planene, setter rammer. Men det er viktig at politikerne får innspill og ideer de kan jobbe videre med, slår Mattis Mathisen fast.