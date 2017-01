Dette skal bli Sortlands nye bydel

- Vi ønsker ikke bare at dette skal være et godt sted å bo, men også et attraktivt sted å besøke. Derfor ønsker vi å være lydhør for hva folk ønsker seg for en ny bydel, sier Ivar Steiro i en pressemelding.

Han forteller videre at ett av målene med prosjektet er at de skal være forlokkende på flere mulige måter.

- Ikke bare beliggenheten midt i sentrum, utsikten, mulighet for vinterhage, vaktmestertjenestene, men også egen gjesteleilighet for gjester, er punkter som vil gjøre prosjektet attraktivt, sier Steiro.

Båthavn, bystrand og fiskeplass

Frydenlund Strand legger opp til i videre utbygging, og da med båthavn, bystrand, fiskeplasser, kajakkutsett og havnepromenade for å nevne noe.

- Dette er jo et ledd i at vi ønsker å ta havet tilbake i bybildet. Kanskje kan dette være med å starte den havnepromenaden som flere har etterspurt? Vi er også ute etter folks forslag på hvordan vi kan få utearealet til å bli spennende for hele byens befolkning, sier Geir Abel Ellingsen i Ellingsen Invest i pressemeldingen.

Åpne for forslag

Planen for den videre utbyggingen er ennå åpen for justeringer.

- Vi synes at det er spennende å tenke nytt på hvordan man inkluderer folkene i byen i prosessen. Det er mye engasjement rundt hvordan byen skal se, og nå kan folk faktisk være med å bestemme mye, sier Marius Steiro i Alv B. Steiro & sønn.

Snart salgsstart

Salgsstart er 1. februar og byggestart for første del vil sannsynligvis være allerede til høsten, Utbyggerne er spente på mottakelsen, men kan røpe at det allerede er mange henvendelser om leilighetene.

- Det skal bli godt å komme i gang, og være med på noe så historisk som en ny bydel for Blåbyen, sier Ivar Steiro.