Måtte kjøre syk far til sykehus da ambulansen var opptatt

Tillitsvalgt i Delta, Yngve Jakobsen, forteller til VOL fredag om en krevende situasjon for ambulansetjenesten etter at én av Sortlands to ambulanser ble tatt ut av drift ved nyttår.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap), sier til VOL at hun den siste tida har fått flere bekymringsmeldinger, og at hun anser situasjonen som svært alvorlig.

– Dette er gambling med liv og helse på høyt nivå – Dette er gambling med liv og helse på høyt nivå, sier tillitsvalgt i ambulansetjenesten, Yngve Jakobsen, etter to uker med én ambulanse mindre i drift i Vesterålen.

Måtte kjøre syk far

Blant annet har hun blitt kontaktet av en familie på Sortland, som mandag denne uka opplevde at ambulansen ikke hadde mulighet til å kjøre deres syke far til sykehuset.

Døtrene til mannen forteller selv til VOL om hva som skjedde.

– Pappa er alvorlig syk, har nettopp vært gjennom en stor operasjon, og skulle til en kontroll hos legen på Sortland. På vei ut fra legekontoret får pappa et anfall. Det mistenkes alvorlig sykdom som krever undersøkelse og oppfølging på sykehus, forteller de.

I samme tidsrom skjer det en frontkollisjon i Blåheiveien, hvor fire personbiler og én buss er involvert.

– Selv om legen var tydelig på at pappas tilfelle uten tvil kvalifiserte til bruk av ambulanse, fikk vi beskjed om at det pågikk stor blålysaktivitet, og at ingen ambulanse var tilgjengelig for tilkalling, forteller datteren til mannen.

Hun ble forespurt om å selv kjøre faren til sykehuset på Stokmarknes, noe hun også gjorde, uten medisinsk personell i bilen.

– Beredskapen ivaretas godt og er forsvarlig Nordlandssykehuset har ikke fått meldinger om avvik fra ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen, og mener beredskapen i regionen er godt ivaretatt.

Skremt

Det endte godt, men episoden har likevel skremt familien.

– Det gikk bra, men da dette pågikk visste vi ikke hvor alvorlig det var. Det kunne fort gått annerledes. Vi har også tenkt på hva som kunne skjedd om pappa hadde rukket å bli hentet av ambulansen, og ingen hadde vært ledig til å rykke ut til trafikkulykka i Blåheiveien, sier mannens datter.

– Dette gjelder tryggheten til hele samfunnet vårt. Blør vi virkelig saktere her? Det er til å bli vettskremt av. Er vi nødt til å flytte for å bli tryggere? legger hun til.

Familien sier til VOL at de kommer til å rapportere inn hendelsen.

– Dette er uholdbart. Det er bare snakk om tid før det skjer et alvorlig uhell; vi erfarer at liv og helse allerede har blitt satt i fare, sier de.

– Sterkt beklagelig Nestleder i styret for Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, mener at samtidigshetskonflikter er vanskelig å unngå, men ønsker å se nærmere på saken.

Vil ta det videre

Tove Mette Bjørkmo sier til VOL at hun som ordfører og innbygger i Sortland er bekymret. Mange av ordførerne i Vesterålen har denne uka vært samlet i Bodø i forbindelse med en konferanse, og ambulansesituasjonen i regionen har vært diskutert.

– Vi kommer til å ta dette videre med Nordlandssykehuset. Nå er vi to uker ut i januar, og allerede har vi eksempler på flere alvorlige tilfeller. Dette er gambling med folks liv, og nå må Nordlandssykehuset begynne å lytte til hva vi har å si, sier Bjørkmo.

Les kommentarene fra Nordlandssykehuset her.