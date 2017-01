Vesterålsspillere tatt ut på landslaget i futsal

- Veldig artig å bli tatt ut, sier Mathias Dahl Abelsen til VOL.

22-åringen har spilt på landslaget før, men understreker at han er overrasket over uttaket. Når han først er tatt ut, understreker han er å få mye spilletid.

- Jeg reiser ikke ned for å sitte på benken og vil selvsagt spille mest mulig, sier han.

- God offensivt

- Hva kan du tilføre landslaget?

- Godt spørsmål. Jeg er god offensiv og kan forhåpentligvis skape noe fremover. Akkurat det slet laget med i siste landskamp. Ifølge landslagssjefen (Sergio Gargelli, red.anm), var det årsaken til at jeg ble tatt ut denne gangen, understreker Dahl Abelsen.

- Hva betyr det for Vesterålen futsal at to spillere blir tatt ut på landslaget?

- Det må jo bety at vi gjør det ganske bra og det er selvsagt gøy at vi blir lagt merke til, slår han fast.

Kosovo

EM-kvalifiseringen finner sted i slutten av januar og består, for Norges del, av tre kamper. Motstanderne er henholdsvis Kosovo, Danmark og Kypros.

- Jeg kjenner ikke til hva lagene står for kvalitetsmessig, men regner med at de er gode og kommer til å by på tøff motstand, sier Dahl Abelsen.

Norges tropp i forbindelse med EM-kvalifiseringskampene, ser i helhet slik ut:

Magnar Nordtun - Sandefjord

Kenneth Rakvaag - Hulløy

Morten Ravlo - Hulløy

Tobias Schjetne - Sjarmtrollan

Jonas Schei Wiseth - Hulløy

Jonathan Barlow - Vesterålen

Arib Maazouzi - Grorud

Christopher Moen - Hulløy

Niklas Espegren - Sandefjord

Mathias Dahl Abelsen - Vesterålen

Kim Rune Ovesen - Hulløy

Milos Vucenovic - Sjarmtrollan

Christian Leirvik - Sandefjord

Eirik Valla Dønnem - Utleira

Martin Svendsen - Grorud