Mange sortlendinger tok det tungt da den nesten 150 år gamle Kvitbrygga på Sortland brant i desember 2015.

Firma ansatt

Georg Ellingsen, som eier Kvitbrygga, var blant de rundt 40 som lørdag ettermiddag var til stede på et åpent møte om en kommende kulturplan for Sortland.

Foreløpig har bygget stort sett stått urørt etter brannen, men Ellingsen kunne fortelle at ting skjer i arbeidet med å gjenoppbygge Kvitbrygga.

– Mange spør meg om Kvitbrygga. Det har blitt en lengre prosess enn vi antok å komme i gang, spesielt har forsikringsoppgjøre tatt tid, men vi har begynt å få ting i orden. Vi har nå ansatt et firma som skal føre det opp, sa Ellingsen.

Det var i november at eierne i Georg A. Ellingsen AS skrev under en byggekontrakt med entreprenør KA Karlsen Bygg AS om gjennoppbygging av Kvitbrygga.

Håper på rask behandling

Han sier det er sendt søknad til kommunen, om ytre rammer for bygget, og at de reguleringsplanene som skal til, er klare.

– Jeg håper saken blir tatt opp på det første formannskapsmøtet (26. januar, jour.anm.), og jeg håper på å få en forenklet, politisk behandling i saken, slik at vi slipper å gjennom kommunestyret. Vi håper å bli ferdig med gjenoppføringen av Kvitbrygga våren 2018, sa han under møtet, som fant sted i Nordnorsk avdeling på biblioteket.

Ellingsen sa til VOL i november at de planlegger samme bruk av brygga som før, men forhåpentligvis i større omfang.

– Kvitbrygga ble brukt av lag og foreninger og til ulike typer arrangementer som bursdager, konfirmasjoner og bryllup. Det ønsker vi å videreføre, og kanskje få til enda større aktivitet i bygget enn det som var.

Støtter en kulturminneplan

Ellingsen-slekta har gjennom de siste 150 år hatt en svært sentral rolle i at Sortland har utviklet seg til en by, og Georg Ellingsen sa han var positiv til at politikere, administrasjonen og historielaget nå ønsker å legge planer for å ta vare på kulturarven i kommunen.

– At det arbeides med en kulturminneplan, er fint. Det kommer sent, men godt.