– Ambulansen må tilbake i drift umiddelbart

Før helga skrev VOL om det som både innbyggere i Sortland, ordfører og ansatte beskrev som en krevende og alvorlig situasjon for ambulansetjenesten i kommunen, etter at én av Sortlands to ambulanser ble tatt ut av drift ved nyttår.

Måtte kjøre syk far til sykehus da ambulansen var opptatt Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo har fått flere bekymringsmeldinger etter at Nordlandssykehuset har tatt én av Sortlands ambulanser ut av drift. Én av dem fra en familie på Sortland som mandag måtte kjøre sin syke far selv til sykehus.

Etter to uker med én ambulanse mindre i drift, sa tillitsvalgt i Delta, Yngve Jakobsen, at Nordlandssykehuset gambler med folks liv og helse, og at det bare er et spørsmål om tid før det går galt.

Nordlandssykehuset på sin side mener at beredskapen i Vesterålen ivaretas godt og er forsvarlig. Fredag hevdet de at det ikke var meldt inn noen avvik fra Vesterålen etter kuttet. VOL kjenner imidlertid til at det er sendt inn minimum to avvik fra legekontoret på Sortland, hvor ambulansekuttet har fått konsekvenser for pasienter.

– Dette er gambling med liv og helse på høyt nivå – Dette er gambling med liv og helse på høyt nivå, sier tillitsvalgt i ambulansetjenesten, Yngve Jakobsen, etter to uker med én ambulanse mindre i drift i Vesterålen.

– Ikke tatt på alvor

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på Sortland er bekymret. De representerer ni ulike brukergrupper og 1300 medlemmer i kommunen, og mener Nordlandssykehuset straks må sette ambulansen tilbake i drift.

De peker på at de allerede høsten 2015, i en høringsuttalelse til Nordlandssykehuset, advarte mot kuttet.

– Vi representerer den pasientgruppen som har størst behov for ambulansetjenesten, og vi hadde håpt at Nordlandssykehuset skulle ta bekymringene våre på alvor. Det gjorde de ikke. Dette kan få store negative konsekvenser. Styret er nødt til å se på denne saken på nytt, sier Hermod Høwe i FFO.

– Beredskapen ivaretas godt og er forsvarlig Nordlandssykehuset har ikke fått meldinger om avvik fra ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen, og mener beredskapen i regionen er godt ivaretatt.

Utrygg

De ni sortlendingene i FFO som møttes på LHL-stua på Sortland mandag formiddag, sier til VOL at de føler seg mindre trygg i egen kommune.

– Vi representerer ulike organisasjoner med syke folk som bor i Sortland. Nå og da trenger vi ambulanse. Jeg er slett ikke interessert i å ligge én time å vente på at ambulansen skal komme til Sigerfjord, om jeg skulle få et hjerteinfarkt, sier Sissel Olderskog.

Med tall og statistikk fra Ambulanseforbundet, mener de at ambulansekuttet på Sortland vil kunne føre til 135 samtidighetskonflikter i året. Det innebærer at man i snitt vil oppleve å ha for få ambulanser hver tredje dag.

– Én ambulanse i Vesterålens mest folkerike kommune er for lite. Ambulansen må tilbake i drift umiddelbart, sier styreleder i FFO Paul Daljord.

– Den eldre delen av befolkninga øker kraftig. Ambulanseforbundet hevder at transportbehovet har økt med 42 prosent på landsbasis siden 2002. Samtidig er antall ambulanser redusert med 69. Det henger ikke på greip. Vi henstiller til Nordlandssykehuset og styret at de gjør en grundig vurdering av denne saken. Det er et spørsmål om tid før det går liv, sier Daljord.

– Sterkt beklagelig Nestleder i styret for Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, mener at samtidigshetskonflikter er vanskelig å unngå, men ønsker å se nærmere på saken.

Dristig valg

Unni Glad viser til episoden i forrige uke hvor en datter måtte kjøre sin syke far til sykehus, da ingen ambulanser var tilgjengelig.

– Hva hadde skjedd om ikke noen pårørende hadde vært der til å kjøre til Stokmarknes? Det legges mer og mer ansvar over på pårørende og frivillige. Dette er ikke holdbart, sier Glad.

Nordlandssykehuset sa til VOL fredag at samtidige hendelser kan skje uansett hvor mange biler man har i drift. Til det svarer FFO at sjansen for at det skulle skje er betydelig mindre med to ambulanser, enn det er med én.

– Dette er svært dristig av Nordlandssykehuset. Med dette valget hviler et stort ansvar. Det er snakk om livene våre, avslutter Solfrid Dyrø.