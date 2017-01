Får «drømmekonsert» med toppmusiker

Fiolinisten, som er verdenskjent gjennom Vertavo-kvartetten, kommer til Sortland i slutten av måneden for å holde seminar og være solist med Sortland strykeorkester og Sortland barneorkester.

Toppsolist

Cardas sitt besøk kommer i anledning konkurransen om en såkalt drømmekonsert i samarbeid med De unges orkesterforbund og stiftelsen Dextra Musica. Konkurransen ble utlyst i april i fjor, og i kamp med orkestre fra hele landet var Sortland strykeorkesters søknad én av fem som ble valgt ut.

– I søknaden skrev vi at vi bor langt unna allfarvei, og at det ofte blir dyrt å fly inn profesjonelle musikere. Vi la også vekt på at Sortland over lang tid har hatt et bra strykemiljø, sier Lisa Holstad, leder i Sortland strykeorkester.

Som søknadsvinner fikk orkesteret ønske seg en solist fra listen over toppmusikere tilknyttet Dextra-stiftelsen. De fikk innvilget førstevalget, som var nettopp Cardas. Hun har i det siste utmerket seg i arbeid med barn og unge gjennom prosjektet «Gåsehud» i samarbeid med blant annet Kringkastingsorkesteret.

– Det er inspirerende at hun i tillegg til å være musiker på så høyt nivå også har jobbet pedagogisk med barn, og det var utslagsgivende for at vi valgte nettopp henne, forteller Holstad.

– Familievennlig

Konserten finner sted i Sortland kirke søndag 29. januar, og da kan publikum oppleve Cardas som solist i Johan Sebastian Bachs fiolinkonsert i a-moll, og som spillende leder i mer moderne musikk av den britiske komponisten Peter Warlock. Strykeorkesteret lover videre fengende musikk av Georg Friedrich Händel med Sortland barneorkester.

På konserten får publikum i tillegg høre historien om Oksen Ferdinand.

– Her kombinerer Cardas sine fiolinistiske og teatralske evner for å vise oss at klassisk musikk ikke trenger å være stivt og høytidelig, men kan også være morsomt og svært barnevennlig, sier Holstad.

I høst har orkesteret hatt ukentlig øvelser for å øve inn programmet, som orkesteret har satt sammen i samarbeid med Cardas

– I tillegg får vi to og en halv intensive dager til å øve med Cardas når hun kommer hit, og da skal vi være klare for å gi en flott konsert. Dette er en kjempemulighet for både unge og voksne til å bli ekstra inspirert. På Sortland har vi et aktivt klassisk publikum, som fortjener å høre gode musikere.