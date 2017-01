– Vi blir svært skuffet om et helsehus ikke rommer basseng

Det jobbes for realisering av et helsehus i Sortland, og en prosjektgruppe har jobbet frem fire ulike forslag til konsepter. Disse var ute til offentlig høring i november, og politikerne i Sortland vil trolig få saken på sitt bord i ett av de første møtene i det nye året.

Tanken er at det meste innen helsearbeid i kommunen skal samles under samme tak, og fokuset skal være forebygging. Prosjektgruppa bak har lansert disse alternativene for realisering av helsehus:

- Helsehus knyttet opp mot Kulturfabrikken

- Helsehus knyttet opp mot privat treningssenter

- Familiehus og helsehus i to ulike enheter

- Nybygd stort helsehus

Mandag var ni representanter for ulike brukerorganisasjoner i Funksjonshemmedes Fellesforbund (FFO) i Sortland samlet på LHL-stua i sentrum. De har vært delaktig i prosessen, og levert innspill til prosjektgruppa. De har hele veien vært klar på at et nytt helsehus må romme et nytt varmtvannsbasseng.

Da prosjektgruppa leverte sin rapport var imidlertid bassengplanene tatt ut av prosjektet, med begrunnelsen at det var både mer praktisk og økonomisk at et terapibasseng blir samlokalisert med et annet bassenganlegg.

Skuffet

FFO sier til VOL at de ble svært skuffet da de så dette.

– Et nytt helsehus i Sortland uten et varmtvannsbasseng vil være en stor skuffelse, sier styreleder i FFO Paul Daljord.

– I dag har vi en "balje" på Lamarktunet, og vi ble derfor veldig glad da helsehus-planene først ble lansert og inkluderte et terapibasseng. Etter hvert har vi skjønt at det trolig heller blir lagt opp til at noe blir plassert her og noe der, og det er vi lite interessert i. Har du råd til å bygge helsehus, så må det romme det det skal, hvis ikke kan du la vær, sier Sissel Olderskog.

Foreslår nybygg

FFO representerer ni ulike brukerorganisasjoner i Sortland med over 1300 medlemmer, og de er klare på at behovet for et terapibasseng i kommunen er stort.

I sitt innspill til prosjektet, foreslår de at det bygges et helt nytt helsehus.

– Det har blitt sagt at tjenestene kan legges i ulike bygg for å komme raskere i gang med helsehuset. Det mener vi er uheldig, sier Daljord.

– Kommunene har generelt dårlig råd, men helse er så viktig – og vi mener det er bedre å utsette prosjektet med ett år, om det betyr at vi får et funksjonelt bygg hvor alt av tjenester er samlet, legger Hermod Høwe til.

De mener bygget må ligge sentralt på Sortland med gode parkeringsmuligheter.

– Det koster mer å drifte et varmtvannsbasseng enn et vanlig et, men et terapibasseng vil være i bruk om dagen når det er fagfolk på jobb. På kveldstid kan det leies ut, og kommunen vil kunne hente inn penger på utleie, mener Daljord.

– Hva koster det å la folk gå sykemeldt, kontra det å investere i et terapibasseng som folk kan få behandling i? spør Hermod Høwe.

– Får ikke behandling vi har krav på

Anna Bongo mener Sortland kommune svikter på rehabiliteringssida, og at de nå må foreta seg noe.

– Etter Samhandlingsreformen har kommunene fått ansvar for rehabilitering. I Sortland finnes det ingen rehabiliteringstilbud i kommunal regi. Vi som er funksjonshemmet føler at vi er mindreverdig når vi ikke får den behandlingen vi har krav på. Vi blir ikke tatt på alvor. Derfor ønsker vi oss nå et helhetlig rehabiliteringstilbud med alt det som finnes av helsepersonell samlet under ett tak, slik at de kan utvikle fag og samarbeide. Det er veldig viktig, sier Bongo.

– Hvorfor vil dere ikke at et varmtvannsbasseng legges i tilknytning til et badeanlegg?

– Fordi terapibassenget bør ligge i et helsehus med et fagmiljø tilgjengelig, sier Unni Glad.

– Vi er folk med sykdommer, som mangler bryst eller har lymfødem og hevelser. Mange ønsker derfor ikke å være i et stort miljø eller dele garderober med andre. Det må man ta hensyn til, mener Oddveig Bjørlo Mikalsen.