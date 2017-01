Innesperret av lastebil hjemme

Det var like før klokken 10.00 i dag det kom meldinger om en veltet lastebil på Vikeidet i Sortland. Den hadde veltet rett over innkjørselen til Bodil Hanssen og hennes familie.

Da VOL snakket med Hanssen klokken 14.30 hadde fortsatt ikke bilen blitt reddet fra stedet.

- De står her med to bergingsbiler. De har ikke fått beveget på bilen enda, sier Hanssen på spørsmål om det ser ut til å bli ei løsning på problemet med det første.

Like etter klokken 15.00 var imidlertid bilen på hjula igjen og familien Hanssen kunne "slippe fri" fra eget hjem.

Måtte få hjelp

Lastebilen sperrer innkjørselen til Hanssen sitt hus på Vikeidet i over fem timer. Dette førte til at hun og familien har måtte få hjelp til de hverdagslige gjøremålene i dag.

- Jeg måtte får svigerfar til å hente meg slik at jeg kom meg til en legetime og så måtte vi få hjelp fra noen naboer til å hente ungene på skolen. Ellers så sitter vi her i godstolen og kommer oss ikke noen plass, sier hun og ler. For hun og familien tar det hele med godt humør.

- Vi må bare det. Vi kan ikke annet enn å le, men det er jo litt rart å være innesperret i eget hjem, sier hun.

Tre til sykehus Alle etater rykket ut etter melding om at en utenlandsk bobil hadde veltet på Vikeidet.

Det er forøvrig ikke første gang Hanssen har fått biler i hagen.

- For et par år siden fikk vi en bobil i grøfta her, så det er ikke uvant kost. Dette er første gang vi er helt innesperret dog, sier hun.