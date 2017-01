- Vi er såbare for skader og håper å få inn to-tre nye spillere

- Fysiske tester viser at spillerne er atskillig bedre trent enn de var på samme tid i fjor, så vi ligger veldig godt an på det området, sier Edvardsen til VOL.

Laget trener per i dag fem ganger i uka. Øktene fremover blir ikke flere, men hardere.

- Vi har trent godt selv om vi har hatt flere spillere ute med sykdom og skader, men de fleste er i ferd med å komme tilbake nå. Etter hvert vil trene hardere og mer intenst, forteller treneren.

Alle fortsetter

Troppen som Lind Edvardsen disponerer består foreløpig av spillerne fra i fjor. Håpet er å forsterket laget med to-tre spillere.

- Jeg er veldig fornøyd med alle spillerne på utgående kontrakt har valgt å signere nye kontrakter. Men vi ønsker å få inn nye spillere. Det handler først og fremst om å få mer bredde i troppen. Jeg kan tenke meg både en en stopper, en midtbanespiller og en angrepsspiller, utdyper han.

Sårbare for skader

Ifølge treneren er Sortland særlig sårbare for skader i de bakre rekker.

- Vi har ikke flust av stoppere og blir ekstra sårbare dersom Bjørn Skog eller Thoms blir skadet. Og ellers ser vi frem til at Stefan Jensen snart er tilbake, som har vært satt ut av spill i lang tid. Jeg ser ikke bort fra at vi kanskje får inn en ny spiller allerede i neste uke, sier han.

Hvilken spiller det er snakk om og hvor vedkommende kommer fra, vil han ikke ut med.

- Men jeg kan si at vi blant annet er interessert i vesterålinger som ønsker å komme hjem for å spille fotball.

Ble skuffet over nei

En spiller han gjerne skulle hatt, er Melbos Adrian Pedersen, som har takket nei til spill for Sortland.

- Jeg ble litt skuffet over at han ikke kom til oss, for han er en veldig god spiller som ville styrket oss, sier Lind Edvardsen.

Ellers er treneren godt fornøyd med at det gror godt i klubbens yngre rekker, noe han tror de vil nyte godt av i årene som kommer.

- Sortland har mange unge spillere som er på vei godt. Jeg gleder meg til å få jobbe med dem.

- Lokal profil

Nestleder i Sortland IL, Håvard Hamansen Wallstad, bekrefter at Sortland IL er opptatt av å dyrke frem egne talenter.

- Sortland skal først og fremst være en klubb for vesteråleringer og sortlendinger. Talentfulle spillere fra klubben og regionen skal få sjansen for oss. Å hente inn spillere fra kreti og pleti er ikke en policy vi ønsker å bli identifisert med. Vi skal først og fremst ha en profil, slår han fast.

Sortlands første seriekamp av året, finner sted borte mot Senja den 17.april. Den første hjemmekampen går av stabelen mot Skjervøy seks dager senere.