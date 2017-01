Uvisst om Blåbyhallen eller idrettsparken blir årets hjemmearena

- Det er ikke avgjort om vi skal spille inne eller ute, sier trener for Sortland IL, Steve Lind Edvardsen.

Noen kamper ut i fjorårets høstsesong ble det bestemt av Sortland skulle flytte ut av Blåbyhallen for å spille resten av hjemmekampene på gressbanen i idrettsparken. Årsaken til skifte av arena var at det ble for dårlig kontinuitet i treningshverdagen.

- Treningene har foregått på mange forskjellige tidspunkt som ofte har vært ulike fra uke til uke. Sist uke, for eksempel, kunne vi ikke trene på grunn av arrangement i hallen. Vi i ledergruppa bestemte oss derfor for at noe måtte gjøres, uttalte daværende trener Espen Bakke Gusjås til VOL.

- Ser begrensninger

Nå kan det hende at Idrettsparken, eller sentralbanen som den offisielt heter, fortsetter å være arenaen til Sortland når sesongen sparkes i gang i april.

- Jeg er litt lysten på å spille ute, samtidig ser jeg begrensningen når det gjelder kvaliteten på banen, sier Lind Edvardsen.

Å spille kamper i idrettsparken rett etter påske, er derimot lettere sagt enn gjort.

- Nei, det går ikke. Det er for tidlig. Å spille på gressbanen før det har begynt å gro og spire der lar seg ikke gjøre. Banen er tidligst klar til bruk i månedsskiftet mai/juni. Fra da av det fullt mulig å spille, sier parkansvarlig i Sortland kommune, Marit Stenkjær.

Må finne alternativ

Det betyr at Sortland, om de velger å gå for idrettsparken som hovedarena, må finn en alternativ bane første del av våren. Blåbyhallen er ikke et aktuelt alternativ siden reglene sier at man må holde seg til samme arena hele sesongen.

- Ifølge reglene må man holde seg til samme arena hele sesongen, uten mulighet for å bytte. Slik er i alle fall reglene til Norges Fotballforbund, sier daglig leder i Blåbyhallen, Bernt Åge Johnsen.

Styreleder i Sortland IL, Tommy Dalheim, har likevel ikke gitt opp håpet om at det blir hjemmekamper i idrettsparken.

- De reglene var ukjent for meg inntil nylig. Vi hadde jo håpet at vi kunne spille ute med tanke på arrangementet. Da kan vi ha ballgutter og lage en litt større sportslig ramme rundt kampene, så vi får se hva vi får til. Vi er fortsatt i tenkeboksen, sier Dalheim.

Modent for utskifting

Et annet dilemma for Sortlands del er at dersom de først bestemmer seg for å spille i Blåbyhallen, er at banedekke er modent for utskifting.

- Etter ti års drift og stor slitasje på underlaget er det på tide å skifte det ut. Vi har også fått tilbakemeldinger fra kyndige folk i klubben at banedekke har ført til flere skader på spillere, sier han.

-Foretrekker å spille på kunstgress

Sortlandskaptein Marius Jørgensen håper at Blåbyhallen blir lagets hjemmebane i år. Han er nemlig ikke videre begeistret for naturgressbanen i Idrettsparken.

- Jeg foretrekker å spille på kunstgress i og med at baneforholdene ute på sentralbanen ikke er gode nok. Nå skal det sies at tilstanden på kunstgresset i Blåbyhallen er forferdelig det også. Jeg mener at tiden er inne for nytt kunstgress på Sortland, slår han fast.

Ifølge reglene er det slik at man ikke får rehabiliteringsmidler før det har gått ti år. Ifølge Johnsen vil kostnadene ved å skifte ut kunstgresset i Blåbyhallen, komme på en drøy million.

- Anleggsansvarlig i fotballforbundet har skrevet en analyse der han estimerer med at det koster rundt 2,6 millioner kroner. Inkluderer man tippemidler og momsrefusjon, vil totalkostnadene komme på rundt 1,2 millioner kroner, opplyser Johnsen.

-Full forståelse

Om det skulle vise seg at A-laget forlater Blåbyhallen og flytter ut, presiserer Johnsen at han ikke kommer til å felle tårer.

- Vi vil selvsagt at Sortland skal ha Blåbyhallen som hjemmebane, men har full forståelse om de velger en annen løsning. Halldriften står uansett ikke og faller med antallet timer A-laget tilbringer i hallen. Det er en stor klubb med veldig mye og økende aktivitet. Blåbyhallen er det eneste regionale anlegget i Hålogaland og blir brukt av klubber utenfor Sortland, som for eksempel Morild, forklarer Bent-Åge Johnsen.