- Det finnes ikke et annet bygg i Nord-Norge som er bygd så teknisk avansert

- For et anlegg dere har fått. Vi i Toyota Norge er utrolig stolte, sier markedsdirektør, Jørn Brønmo i en tale iforbindelse med seremonien.

Høy standard

Mange hadde tatt turen til den offisielle åpningen av nybygget til Toyota Nordvik torsdag, både fra fjern og nær.

Eiendomssjef i Nordvikgruppen, Paal Skaalsvik, sto også på talerlisten og han uttrykte at han var strålende fornøyd med det ferdige resultatet.

- Ambisjonsniåvet holder en langt større standard enn det som er normalt for regionen og bransjen vi operer i. Energibruk i bygg har vært et satsingsområdet for oss de siste årene, sier han.

- Svært avansert

Skaalsvik understreker at bygger ligger langt forut sin tid rent byggeteknisk.

Det er blant annet investert i såkalte EOS-systemer som gjør at energiforbruket per år holdes betydelig nede. Selve kjernen i bygget er et SD-anlegg, der alle systemer, både byggmessige og tekniske blir optimalisert.

- Det finnes ikke et annet bygg i Nord-Norge som er bygt så teknisk avansert som dette bygget, sa en stolt Skaalvik.

- Mye arbeid

Fornøyd var også ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, som i sin tale understreket at bygget var nyskapende.

- Det er bygt på en løsningsorientert måte og utmerker seg særlig ved lavt energiforbruk. Det er båd moderne og smart, sa hun.

Daglig leder i selskapet Toyota Nordvik AS, Morten Michalsen, presiserer at selv om bygget har blitt fint, ligger det mye arbeid bak det ferdige resultatet.

- Det var en planleggingstid på ni måneder og dermed ni måneder med bygging. Det har vært utfordrende, men alt har gått bra. Gjennomføringen lokalt har vært fantastisk, sier han.

- Godt å endelig ta det i bruk Nytt bilbygg snart i mål Sortland Entreprenør startet utbygginga av Toyota Nordvik AS i april. Går alt etter planen, er bygget helt ferdig rett over jul.

Kent Jensen ved markedsavdelingen ved Toyota Nordvik, sier det har gitt en ny dimensjon å gå på jobb etter at bygget ble ferdig.

- Det visuelle har blitt veldig flott og er langt over gjennomsnittet. Det er mange detaljer og veldig moderne. Vi har venta på dette en stund, så det er godt å endelig ta det i bruk, sier Kent Jensen ved markedsavdelingen.

Han er også imponert over hvor rent og pent det nye bygget er.

- Å komme inn her nå gir en veldig god følelse. Det ser nesten bedre ut på verkstedet enn det gjør på kjøkkenet mitt hjemme, smiler han.

God følelse Fasjonabelt bilbygg reiser seg Når Sortland Entreprenør blir ferdige med utbyggingen av Toyota Nordvik AS, vil det bli en bygning man legger merke til.

Prosjektleder John Helge Falck fra SE-gruppen var også til stede under seremonien. Han har jobbet med prosjektet i på entreprenørsiden og synes det er givende å oppleve bygget fikst ferdig.

- Det er artig å gå rundt å se hvordan det har blitt. Det har blitt veldig flott her, sier Falch.