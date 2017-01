Her åpner byens nyeste treningssenter

I forrige uke ble husleiepapirene signert, selskapet ble registrert i Brønnøysund-registrene, og eierne John Christian Bech og Jørn Arve Røe kan nå sette i gang sluttspurten med å få på plass de siste tingene.

Helse og trening

Foreløpig vil ikke eierne ut med detaljer om det nye treningssenterets konsept, men de avslører at de vil tilby produkter med et litt annet innhold enn det de eksisterende treningssentrene tilbyr. Fysioterapeut Mikaela Backman, som i dag driver Backman-klinikken, skal være fagansvarlig.

– Fokuset vårt blir å gi et litt annet tilbud til Sortlands befolkning, sammenlignet med eksisterende tilbud. Det blir helse gjennom trening, ved å jobbe med skadeforebygging og behandling. Tett, personlig oppfølging blir viktig, sier Bech, og legger til:

– Det er jo ingen hemmelighet at Mikaela er god på blant annet yoga.

400 kvadrat

På Frisk Sortland, som skal leie de gamle lokalene til Sparebank 1, blir det både gruppetimer og mulighet for egentrening. Saltimer skal foregå i andre etasje, mens styrkesal blir i første. Totalt kan de boltre seg på i overkant av 400 kvadratmeter.

– Nå før oppstarten føler vi oss trygg på at vi kommer med et tilbud som appellerer til folk, sier Røe.

De vil tilby ulike typer abonnement, der noen er omfangsrike og koster mer, mens andre er «blant de rimeligste i landet», ifølge treningssentergründerne.

– Man skal kunne ha et abonnement med individuell tilpasning, men man skal også kunne finne billige abonnement hos oss, sier Bech og Røe.

Nøkkelkompetanse

Jørn Arve Røe går inn som daglig leder i selskapet. Begge vil være involvert i det praktiske med å sørge for at fasiliteter er i orden. Ideen er opprinnelig Bech sin, og ønsket om å starte opp treningssenter har han hatt i årevis.

Selskapet skal ikke ha en ansatt senterleder, men har allerede fått på plass noen av treningsinstruktørene.

– Nøkkelkompetansen er klar. I tillegg skal Backman-klinikken levere tjenester hos oss, så det er kompetanse vi får tilgang til, uten at de blir fast ansatt i Frisk AS, som er selskapets navn, sier Røe.

– Alt vi skal bruke penger på, skal gå direkte til det med trening, sier Bech.

Utdanning

Backman har en grunnutdannelse i fysioterapi, i tillegg til en masterutdannelse som idrettsfysioterapeut. I tillegg har hun en rekke kurs innen behandling av spinal- og ekstremitetssmerter, slyngetrening, yoga, og motiverende samtaler.

Nettopp denne kunnskapen håper Røe og Bech å kunne dra stor nytte av i senteret.

– Fokuset vårt er på at vi skal ha et litt annerledes tilbud enn hva de andre treningssenterene har, sier Bech.

– Her kan kunden selv sette sammen en pakke som passer.

Hard konkurranse

Røe og Bech ser ikke mørkt på konkurransen fra de to eksisterende treningssentrene, Athletic Nor og Stamina.

– Treningssenterbransjen er hardt presset, også på Sortland. Vi er klar over at vi går inn i løvens hule. Samtidig har vi et konsept og avtaler som gjør at vi mener vi kan levere et langsiktig tilbud. Når det er sagt, vi har stor respekt for de øvrige aktørene i markedet, sier Bech.

De blir et frittstående treningssenter som må møte konkurranse blant annet fra den store treningssenterkjeden Stamina.

– Det blir veldig spennende. Når vi er frittstående har vi mulighet til å tenke annerledes. Vi får en litt annen fleksibilitet, og det tror jeg er bra. Vi kommer til å ha fokus på endring, sånn at vi skal kunne tilpasse oss, sier Bech.