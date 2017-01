- Inngangen til kampen var for dårlig

- Det er alt for dårlig av oss. De scorer etter bare 16 sekund og får raskt overtaket. Vi klarte aldri å hente oss inn igjen og ble fort slitne, forteller en skuffet Julian Aloysous etter kampen.

Vesterålsguttene prøvde å ta ut keeperen i håp om hente inn ledelsen, men det gikk ikke.

- Vi hadde ikke mulighet. De var for gode, sier han.

Dårlig oppvarming

Selv om Aloyseous innrømmer at Sjarmtrollan var et bedre lag i akkurat den kampen, tror han at de kunne slått Sjarmtrollan dersom visse faktorer hadde vært på plass fra starten.

- Vi fikk en veldig dårlig inngang på kampen, som jeg tror ødela for oss. Intensiteten var for lav under oppvarmingen der vi nærmest loffet av sted, sier han.

Manglet bærebjelker

Det skal sies at Vesterålen manglet flere sentrale spillere, inkludert Anders og Marius Jørgensen, Tobias Nygård Vibe og Adrian Pedersen.

- Alle er viktige, men samtidig hadde vi et godt lag som burde gjort det mye bedre. Dersom vi hadde spilt en kamp til mot Sjarmtrollan med identisk lag vi stilte lørdag, tror jeg vi kunne ha spilt mye jevnere, sier Aloyseous.

Mistet mulighet

Før kampen lå Vesterålen futsal på en pen andreplass på tabellen, med overkommelig avstand opp til Sjarmtrollan. Etter tapet i Breivikahallen i Tromsø, ligger laget fortsatt på andre. Men avstanden opp begynner å bli lang til tromsølaget som leder med fem poeng og samtidig har spilet to færre kamper. Aloyseous tror at det blir vanskelig å ta igjen serielederen.

- Vi hadde muligheten, men tok den ikke. Nå tror jeg det blir veldig vrient, slår Julian Aloyseous fast.

Reiser til Bodø

Neste gang Vesterålen futsal skal i ilden, blir andre uka i februar. Da møter de Sandefjord og Vadmyra. Kampene finner sted i Bodø.

