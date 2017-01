Nord-Sprint er seriemester

I det som må kunne betegnes som en seriefinale, banket de Storsteinnes 5-1.

- Vi scora tidlig og gikk deretter opp til 2-0. Frem til da hadde vi god kontroll, men så begynte kampen å vippe. Det hadde ikke vært ufortjent om Storsteinnes hadde redusert. Når vi går opp i 3-0 er kampen i realiteten over, sier Ingar Angel Nicolaysen på Nord/Sprint.

Mistet sentrale spillere

Med den solide seieren er Altså Nord/Sprint seriemester før siste kampen mot Kirkenes, som spilles i kveld.

Selv er Angell Nicolaysen litt overrasket over at han og lagkameratene har gjort det såpass bra også etter ju.

- Vi mistet to sentrale spillere i Simon Laugsand, som er skadet, og Fredrik Allertsen, som har gått til Sjarmtrollan. Laugsand var til og med toppscorer og puttet 20 mål i høstsesongen. At fortsetter å dominere etter at to så gode spillere, og som har eliteserieerfaring, forsvinner, vitner om at vi har et veldig godt kollektiv som ikke så avhengige av enkeltspillere, forklarer han.

- Fair sjanse

Kvalifiseringen finner sted i Oslo 11.- og 12 mars. Hvem som blir Nord/Sprints motstandere, er for tidlig å si siden det ikke er helt avgjort hvem som har vunnet de sju andre 1.divisjonsavdelingene.

- Der møtes vi til sluttspill der de to beste lagene rykker opp til eliteserien. Jeg tror vi har en fair sjanse. Vi har et godt lag som er veldig gode bakover. Jeg tror vi har en fair sjans. De andre lagene skal få slite med å score på oss, sier han.

Skulle Nord/Sprint klare opprykk, vil de bli det andre vesterålslaget som er i eliteserien, siden Vesterålen futsal ikke kan rykke ned fra årets serie.

- Det vil være en sensasjon dersom Vesterålen stiller to av ti lag i eliteserien. Vi skal i alle fall gjøre så godt vi kan, så får vi se, sier han.

Artig med to lag

Vesterålen futsal består i hovedsak av spillere som spilte på Vesterålen futsal 2 i fjor og som vant sin førstedivisjonsavdeling. Men fordi de nettopp var et andrelag, tillot ikke reglene dem å rykke opp.

- Derfor hadde det vært utrolig gøy å klare det nå. Og så hadde det vært utrolig artig at to lag fra Vesterålen kan være med å prege eliteserien i futsal, slår Ingar Angell Nicolaysen fast.