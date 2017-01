Fant tusenvis av døde sild Bjørndalsfjorden

Bjørnenak syntes synet var så uvanlig at hun filmet fenomenet da hun passerte fjorden mellom Bø og Sortland Vesterålen.

– Det var kanskje fisk langs en 500 meter lang strekning, forteller Bjørnenak (39), som tror at fisken kan ha blitt skremt opp av hval.

Det var barna hennes, Oliver og Dina Bjørnenak Solheim som oppdaget silden familien kjørte hjem fra hygga i Bø i helga.

Bjørnenak sier til VG at hun aldri før har sett noe lignende.

Bjørnenak forteller til VG at fisken ikke hadde begynt å råtne.

- Naturlige årsaker

VG har sendt filmen til Aril Slotte, forskningssjef i forskningsgruppe Pelagisk Fisk ved Havforskningsinstituttet. Han kan ikke kategorisk slå fast hvorfor fisken har dødd i hopetall:

– Men mest sannsynlig skyldes dødeligheten her naturlige årsaker relatert til miljøet inne i denne grunne fjorden som har en smal åpning mot havet. Det kan være relatert til for lavt oksygennivå, for lav saltholdighet, for lav temperatur eller andre miljøforhold som har overrasket silda, skriver han i en sms.

Samtidig er dette en fiskeart som pleier å tåle slike forhold, ifølge Slotte.

– Men den kan i sjeldne tilfeller komme borti miljøforhold som den ikke takler, da særlig relatert til grunne og lukkede områder som poller, små fjordarmer med trange terskelåpninger der miljøet kan skifte fort og silda har få rømningsveier, skriver Slotte.

- Fri for oksygen

I 2012 skrev VG om et lignende fenomen, hvor enorme mengder død sild ble funnet i vannkanten i Nordreisa i Troms.

Den gang uttalte distriktssjefen i Mattilsynet at kunne ha gått fri for oksygen når fisken kom inn for grunt.

Bjørndalsfjorden er den innerste delen av Eidsfjorden i Sortland og Øksnes kommune i Vesterålen. Fjorden strekker seg to kilometer nordvestover til Skjellfjordeidet.