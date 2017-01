Tidligere Premier League-proff kurser vesterålinger i dag

Dette i anledning en konferanse om barnefotball og trening av barn i breddeidretten i regi av Hålogaland Fotballutvikling.

Kurset går av stabelen på Sortland i dag før den går videre til Harstad og Narvik tirsdag og onsdag.

Nevland vil i ettermiddag møte trenere og spillere fra Vesterålen i Kulturfabrikken på Sortland. Den tildligere Manchester United-proffen og landslagsspilleren kan se tilbake på en flott karriere i Norge og utlandet og han er i dag daglig leder i Randaberg.

Han har også tidligere gjort seg bemerket med uttalelser om barnefotball. Han har blant annet sagt til Aftenposten at den norske fotballmodellen skaper tapere.

- Det viktigste er spillernes ønske om å bli god, ikke modellen, har han uttalt.

Medkila-mann

I tillegg til Erik Nevland er også Arnt-Børge Trane med som foredragsholder. Han er kanskje aller best kjent for suksessen med Medkila sitt A-lag for herrer for en tid tilbake.

I tillegg kommer Jan Rote Bakli på konferansen. Han er opprinnelig Salangsværing- for tiden bosatt på Finnsnes. Jan Tore har blant annet trent FK- Senja sitt A- Lag i hele 11 sesonger- av profesjon er han pedagog med en brennende lidenskap for fotball. For Jan Tore er fotball tilhørighet- det artigste og det vanskeligste som finnes. Tema for Jan Tore sitt foredrag på barnetrenerkonferansen vil være; "Hvorfor skole og fotballundervisning er det samme - en fortelling om hvorfor skole og fotballundervisning ikke er det samme".

Tema

Nevland vil starte konferansen før Trane går i gang med et foredrag under banneret «Kunnskapstørst nok?».

Bakli går så igang med foredraget «Hvorfor skole og fotballundervisning er det samme- en fortelling om hvorfor skole og fotballundervisning ikke er det samme».

Nevland avslutter så med å fortelle om sitt fotballiv med perspektiv på norsk barnefotball.