- Det ble ikke gjort noe i forrige periode for å gjennomføre reformen

Roar Wessel Olsen (H) om Ap sitt reform-frieri: - På grensen til alternativ fakta-fremstilling Roar Wessel Olsen mener Arbeiderpartiet kaster stein i glasshus når de kritiserer Regjeringen for sin kommunereform-politikk.

Wessel Olsen henter fram uttalelser fra 2010 for å kritiser Helga Pedersens uttalelse om at kommunesammenslåing skal være frivillig . Ja det kunne vært betimelig å henta fram gamle utspill fra både den ene og den andre i regjeringen å konfrontert dem med. Det skal jeg vente med til valgkampen starter.

For det første vil jeg minne Wessel Olsen om at i Vesterålen er det ikke bare Ap som har ordfører. Jeg har ikke fått et eneste signal fra Andøy med sin Høyre ordfører eller Bø med sin Høyre ordfører at de ønsker samtaler om kommunesammenslåing. Dette var godt kjent for politikerne i forrige periode og statusen har ikke endret seg en millimeter i denne perioden. Det er pussig at reformen fra egen regjering ble mottatt slik den ble i forrige periode, da hele Vesterålen var styrt av bare H og Frp ordførere. Da måtte jo anledningen være gylden for å få gjort noe med det. Historie er også viktig å ha med seg i denne saken.

For det andre er den økonomiske situasjonen i kommunene betingete av regjeringens politikk. De har et fokus som er, jo større jo bedre, og det skal belønnes med mer penger som i neste runde skal fases ut igjen. Folket har ikke tillit til det. Jeg mener og har ment hele tiden, at kommunene må gis mulighet til å gi innbyggerne gode offentlige tjenester, det er det som er grunnlaget for å drive en god kommune for innbyggerne. Det er mitt viktigste arbeid som ordfører – sørge for gode offentlige tjenester til innbyggerne.

For det tredje er Wessel Olsens forsøk på å kritisere mitt lederskap helt påtakelig. Jeg er ordfører for hele Sortlands befolkning og da synes jeg det var riktig å gjennomføre både folkemøter og innbyggerundersøkelse. Jeg kan ikke se at det ble gjort noe som helst i forrige periode for å gjennomføre reformen, annet enn å være uenige. Jeg greier ikke å se at ved å bestille en rapport og invitere til et felles møte som ingen deltok på, har vist noe bedre lederskap.

Til slutt er det viktig å minne Wessel Olsen om at dersom man skal finne sammen så man ville det. Jeg kjenner ikke til noen kommuner i Vesterålen som vil det, enten ordføreren er fra Høyre eller fra Arbeiderpartiet. Døra har hele tiden vært og er åpen for dialog og samtaler.