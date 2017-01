- En tendensiøs fremstilling av Ap sin holdning

Roar Wessel Olsen (H) om Ap sitt reform-frieri: - På grensen til alternativ fakta-fremstilling Roar Wessel Olsen mener Arbeiderpartiet kaster stein i glasshus når de kritiserer Regjeringen for sin kommunereform-politikk.

Sortland Høyre har en meget tendensiøs framstilling av Arbeiderpartiets holdning til frivillighet versus tvang i kommunereformen. Det er helt riktig at AP i forbindelse med programprosessen før valget i 2013 hadde en debatt om hvorvidt endringer i kommunestrukturen skulle basere seg på tvang eller frivillighet.

Som Wessel Olsen helt sikkert vet, men som han åpenbart velger å se bort fra, konkluderte Arbeiderpartiets landsmøte med at kommunesammenslåinger skal basere seg på frivillighet. Dette slo vi også fast da Stortinget behandlet kommunereformen våren 2014, og det ble ytterligere understreket og forsterket av Aps landsmøte i 2015.

LES WESSEL OLSEN SITT INNLEGG

Til tross for at Arbeiderpartiet ved alle korsveier i behandlingen av kommunereformen har understreket frivillighet, så er Høyre tilsynelatende like overrasket hver gang og later som om frivillighet er et linjeskifte fra AP. Det er det altså ikke.

Mer oppsiktsvekkende er det at Høyre nå bramfritt forsvarer bruk av tvang, noe de en rekke ganger har benektet er et tema i kommunereformen. Torbjørn Røe Isaksen garanterte mot bruk av tvang rett før valget i 201.

Etter valget forsikret den nye kommunalministeren fra Høyre om at det ikke skulle lages et kart på kommunalministerens kontor, og han benektet den gang at regjeringen ville bruke tvang for å slå sammen kommuner.

Nå kan vi imidlertid lese i avisene at Høyre, Frp, Krf og Venstre sitter på bakrommet og nettopp tegner kart. I stedet for å angripe opposisjonen, så synes jeg Høyre nå skal klargjøre hvilke kommuner det er som skal slås sammen med tvang.