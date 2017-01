Mann har meldt seg etter mulig hestevoldtekt

Politiet i Vesterålen fikk tirsdag 17. januar melding om en mann som hadde tatt seg inn i en stall i Sortland, og at det forelå mistanke om brudd på dyrevelferdsloven.

– Det er tydelig at personen har blitt skremt og forsvunnet raskt Ifølge en hesteeier i Øksnes var en fremmed person i stallen hans bare timer etter at en hest trolig ble utsatt for overgrep på Sortland tirsdag kveld. Han ser ikke bort fra at det er samme person som har vært i begge stallene.

Politiet startet etterforskning umiddelbart, og i en pressemelding tirsdag opplyser politiet at en mann med tilknytning til Sortland har meldt seg.

«Vedkommende har erkjent at han urettmessig har tatt seg inn i flere staller i Vesterålen. Den mistenkte har ikke erkjent brudd på dyrevelferdsloven», opplyser politiet, som også skriver at saken fremdeles er under etterforskning og at politiet venter på analysesvar av tekniske funn.