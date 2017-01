- Det er på grensen til alternativ fakta-fremstilling når Ap ordfører i Vesterålen fremstiller det som at Ap har vært tydelig på å ikke bruke tvang ved kommunesammenslåing. Riktig at de plutselig ble det da de gikk ut av regjering. Men som parlamentarisk leder lanserte Helga Pedersen ideen om bruk av tvang, hevder han.

Han sikter til en uttalelse Pedersen kom med til NRK i 2010.

– Jeg mener vi må diskutere hvordan vi kan få til flere frivillige kommunesammenslåinger. Dersom vi ikke får til det, mener jeg vi ved ved neste korsvei også må åpne for å sette ned en kommisjon som kan tegne fremtidens norgeskart, sa Pedersen.

– Det vil si at vi i fremtiden kan komme i en situasjon hvor vi må tvangssammenslå kommuner?

– Jeg mener vi må ha en åpning for det. Nå har vi tid til å diskutere dette i ro og mak. Dette handler om de store linjene i den norske velferdspolitikken. Da må vi diskutere hvordan vi når frem til en bedre kommunestruktur enn det vi har i dag, sa Pedersen.

AP vil innvilge skilsmisse til tvangssammenslåtte kommuner. Oslo (NTB): Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.

Wessel Olsen sier han syns det er forståelig at Ap synes det er ubehagelig å ha fått vingle stempelet, men at de har lagt opp til selv.

- Når Ap med Helga Pedersen i spissen nå gir inntrykk av at det ikke er et behov for færre kommuner i Norge, må det være betimelig å spørre hva som har endret seg fra 2010, annet en at de selv ikke sitter i regjering. Legg merke til at til tross for at regjeringen har lagt opp til frivillighet i reformen er det partiet som lanserte ideen om tvang som har snakket om dette.

Wessel vil også ha fokus på at Ap med Bøhler, Pedersen og Stoltenberg varslet endring av kommunenes inntektssystem

Til NTB uttalte Lars Bøhler (Ap) i 2010.

– Neste stortingsperiode bør vi ha en ny kommunestruktur på plass. Men inntil da bør mange kommuner tenke seg om. Dette er en problemstilling som har stått i stampe altfor lenge, fordi mange partier har en sentrum-distriktskonflikt internt, sier han.

I saken kommer det frem at Bøhler, Pedersen og Jens Stoltenberg ville jobbe for endringer i inntektssystemet som fordeler penger fra staten til kommunene, slik at det blir mer lønnsomt for små kommuner å slå seg sammen.

LES HELGA PEDERSEN SITT TILSVAR HER:

Fire ordførere er enig med Helga, Solsvik mener Ap skaper usikkerhet – En fordel med ekteskap er at begge parter vil inngå det Ordførerne i Vesterålen er stor sett enige med Ap sentralt. Unntaket er Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Samtid reagerer han sterkt på ordfører Tove Mette Bjørkmo som kritiserer ressursbruken til bla innbyggerundersøkelser.

- I Sortland stemte Ap for man skulle bestille en slik for å høre innbyggernes syn. Dette til tross for at Ap allerede hadde konkludert hva man kom til anbefale gjennom lovnader til Rødt og Sp i samarbeidserklæringen. Undersøkelsen viste et klart flertall for blant dem som hadde tatt stilling til spørsmålet i Sortland. Ap gikk mot rådet som innbyggerne i Sortland gav og stemte med Rødt, SV og Sp mot sammenslåing. Den "unødvendige" pengebruken har ordfører selv vært med på.

Bjørkmo reagerer på Wessel Olsens kritikk: - Det ble ikke gjort noe i forrige periode for å gjennomføre reformen Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo svarer på Roar Wessel Olsens kritikk i et tilsvarsinnlegg.

Wessel Olsen er ikke nådig mot Ap sin håndtering av kommunereformen.

- Aps håndtering av kommunereformen de selv har stemt frem i stortinget, vitner om taktikk og ikke politikk. Mon tro hva dem mener om temaet hvis de kommer til makten igjen, spør han.

Krav fra Fylkesmannen om utredinger rundt kommunereformen kom mot slutten av perioden Høyre satt i posisjon i Sortland. På spørsmål om hvorfor Høyre og Frp ikke kom lengre enn de gjorde med kommunereformen, svarer Wessel Olsen.

- Kommunereformen seilte opp midt i vår periode. Grete Ellingsen var blant dem som sørget for at regionrådet bestilte rapporten om utredning av kommunestruktur i Vesterålen. Sortland kommune tok initiativ under vår tid til å samle ordførere og rådmenn i Vesterålen til nabosamtale for å drøfte kommunereformen. Alle foruten Lødingen kommune avslo.

- Men at Bjørkmo til tross for at hun er uttalt mot reformen likevel gjennomfører undersøkelser, er ikke det et symbol på en ordfører som klarer å skille politiker-rollen og ordførerollen?

- Jeg ønsker meg ordførere som tar lederskap. Som viser retningen for fremtiden ikke valgteknisk taktikk i nuet, sier Wessel Olsen og fortsetter.

- Spørsmålet om kommunestruktur handler ikke om å gjøre Vesterålskommunene størst mulig, men å legge til rette for utvikling og innbyggernes velferd. Vesterålen har siden 90-tallet mistet et folketall tilsvarende en middels kommune her. Selv om trenden er snudd bør fokuset være å legge til videre vekst.

Han mener videre at dagens økonomiske situasjon i kommunene fører til en dårligere tjeneste.

- Flere av innbyggerne våre opplever å måtte vente på kommunaletjenester på grunn av ressursmangel. Er dette greit?

Les Tove Mette Bjørkmo sitt tilsvar

- Jobbet ikke for innbyggerne

Wessel Olsen mener politikerne i Vesterålen ikke jobbet for innbyggerne i kommunereformsaken.

- Vi fikk aldri nabosamtalen for Vesterålen mye på grunn av ordførere som løp sentralpolitikeres ærender, fremfor å jobbe for innbyggernes beste. Dessverre ser dette ut til å fortsette.

Wessel Olsen avslutter så.

- Det ironiske med hele kommunereformen er at de største motstanderne er dem som i sak, egentlig er enige med regjeringen. Det er viktig å få med seg at Fylkesmannen Hill Marta Solberg i sin konklusjon slår fast at kommunene i Vesterålen i lengden ikke kan stå alene.