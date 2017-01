Dekker deler av Rabins saksomkostninger

Et flertall i formannskapet gikk i møtet torsdag for at kommunen dekker deler av Baren Første-eier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali sine saksomkostninger etter skjenkestoppen i fjor.

Det vil si at kommunen betaler Mohammed Ali 41.350 kroner, som rådmann anså var nødvendige kostnader for å få endret vedtaket. Mohammed-Ali krevde selv 57.750 kroner.

Mistet skjenkebevillingen

Formannskapet i Sortland kommune avslo søknad om fornyet skjenkebevilling fra Baren Første AS, i et vedtak 15. september 2016. Vedtaket ble påklaget.

Formannskapet tok klagen til følge, og skjenkebevilling ble innvilget i vedtak av 20. oktober 2016.

Mohammed-Ali og hans advokat fremmet et krav om dekning av sakskostnader bareieren har hatt i forbindelse med klage og omgjøring av vedtak, et beløp på altså 57.750 kroner.

Ville dekke alt

Silvia Ovik (Høyre) la frem en alternativ innstilling om å innfri hele kravet.

– Vi mener bør dekke hele beløpet det er søkt om, og at mener det er grunnlag for å dekke alt.

– I innstillingen innrømmer vi feil. Så er spørsmålet: Skal vi beskjære kravet, eller skal vi ta det kravet som kommer, spurte Asbjørn Tingvoll (Frp).

Men opposisjonens forslag falt, og rådmannens innstilling gikk altså gjennom med fem mot fire stemmer.