Fotballvenner samles i Blåbyhallen

– Dette er en lavterskelturnering for bedrifts- og vennelag som har utviklet seg til å bli et årlig høydepunkt for gamle stjerner og andre fotball elskende voksne, sier Håvard Hamansen Wallstad, som er en av ildsjelene bak turneringen.

– Siden oppstarten for fire år siden, har turneringen vokst og blitt slik vi hadde håpet på i starten, sier Hamansen Wallstad videre.

Det var Mads Røkenes, som er daglig leder i Sortland idrettslags samarbeidspartner El-Team AS som lanserte ideen.

Lag fra hele regionen

– Han har siden bidratt sterkt for at vi i idrettslaget har klart å bygd opp denne sosiale fotballarenaen for oss litt oppi årene. I år er det lag fra hele Vesterålen, Harstad, Skånland, Evenes, Lofoten og Bodø, alt i alt ca 350 spillere, sier Hamansen Wallstad.

– Viktig turnering

Han sier at turneringen er en viktig arena for å vekke liv og få opp interessen hos gamle fotball spillere i regionen.

– Turneringen er også viktig for næringslivet på Sortland. Flere av de tilreisende lagene velger å overnatte på Sortland med alt det medfører av overnatting og handel. I tillegg er det et sosialt opplegg lørdagskvelden som ble utsolgt på kort tid. Turneringen har fått veldig positive tilbakemeldinger de tidligere år for å være et godt arrangement, og vi strekker oss langt for at årets turnering også skal bli et høydepunkt, sier Hamansen Wallstad.

Turneringen starter lørdag morgen og går slag i slag til finalene som spilles utpå ettermiddagen.

– Idrettslaget håper at mange tar turen innom Blåbyhallen for å se på. Det blir selvfølgelig muligheter for en vaffel og en kopp kaffe til underholdningen, heter det i pressemeldingen fra Sortland IL.