Gir Steiro grønt lys for ny Kiwi-butikk

De to blad Steiro har søkt om en dispensasjon fra byplanen for å få inn dagligvarebutikken Kiwi på tomta.

Både Statens vegvesen, fylkeskommunen og nå sist administrasjonen har sagt nei til å gi en disposisjon.

Rådmann Randi Gregersen har etter en «samlet vurdering» ikke kunnet «se at det foreligger overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon».

Rådmannen etterspurte i sakspapirene bedre dokumentasjon, spesielt når det gjelder handel og trafikk, samt at man ikke kan forskuttere utfallet av en reguleringsprosess.

Rådmann Randi Gregersen om dispensasjonssøknad: Anbefaler ikke dagligvare på Steiro-tomt Sortland kommunes administrasjon vil ikke ha dagligvareforretning på den tidligere Nordnorsk Engros-tomta vest for Kystvakta.

Søkerne hadde følgende begrunnelser for å få dispensasjon:

- Formålsendring fra industri/lager til næring/forretning vil ikke danne presedens, og det søkes om dispensasjon for under 20 prosent av arealet til NF/5.

- Endringen/etableringen regnes ikke som et større bygg- og anleggstiltak som krever reguleringsplan. Området samlet er under regulering.

- Etableringen er i tråd med formålet i byplanen.

- Det er allerede gitt en dispensasjon til dagligvare utenfor sentrum, og denne skaper presedens.

- Tiltaket benytter eksisterende bygningsmasse og regnes ikke som storhandelskonsept.

- Søker har utarbeidet handelsanalyse og trafikkanalyse og ser ingen negative virkninger ved tiltaket.

– Vi må legge til rette for butikker folk har lyst til å handle i Marius Steiro frykter at Sortland uten populære storhandelskonsepter mister stadig flere kunder til Harstad. Han er svært fornøyd med at rådmannen foreslår at kunnskapsgrunnlaget for byplanen skal gjennomgås på nytt.

Kun Rødt støttet innstillingen fra rådmannen om ikke å gi dispensasjon til en Kiwi-etablering.

Christoffer Ellingsen var bekymret blant annet bekymret for at sentrum ville tappes for aktivitet om en dagligvareforretning utenfor sentrum ble etablert.

– Vi har nylig vedtatt reguleringsplan. Jeg minner Ap og Sp om den forrige perioden, der de to partiene var kritiske da Høyre og Frp ga dispensasjon til blant annet arealplanen. Argumentene til Ap og Sp var at man ikke skulle gi dispensasjon i hytt og pine. Men her går man gang på gang på en nylig vedtatt plan, sa Christoffer Ellingsen.

Etterlyser positivitet

Silvia Ovik mente etableringen er bra for Sortland.

– Vi er veldig positive til et aktivt næringsliv i Sortland, som vil være med og utvikle byen og skape nye arbeidsplasser, sa Ovik.

Partikollega Roar Wessel Olsen mente politikerne burde unngå å problematisering nyetableringer hver gang de kom opp.

– Jeg synes det er svært positivt at næringslivet vil etablere seg på Sortland. Vi opplever en vekst mange kommuner kan misunne også. Vi kan oppleve voksesmerter, men det er synd at vi alltid skal problematisere saker som egentlig er veldig positive, sa han.

– Vi skal være velvillig for næringslivet, det har nok ikke Sortland vært på mange år, mente Asbjørn Tingvoll i Frp.

– Vesterålsgata ødelegger

Ovik mener det er for mange trafikale utfordringer i slike saker.

– Det er en kjempeutfordring. Vesterålsgata skaper store problemer med nyetableringer i sentrum, helt fra nord til sør. Veien kan ikke være med og stoppe all utviklingen på Sortland. Man burde ha planlagt hvordan den skal se ut i fremtiden. Jeg er skuffet over at Nordland fylkeskommune ikke har kommet lenger i samarbeid med Statens vegvesen i planene.

– De trafikale problemene i Vesterålsgata er en stor hemsko for Sortland, istemte ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– Revidering av byplan først

Steiro ønsker også å utvikle området. Som VOL tidligere har skrevet. vil de i tillegg til dagens bygninger på eiendommen sette opp et bygg på omlag 2.000 kvadratmeter for å gjøre klar til såkalte plasskrevende varer. Dette er administrasjonen mer vennligstilt til, men først er det ønsket en analyse.

Administrasjonen mener planene for dagligvare er i strid med byplanen, da det ikke er tillatt med dagligvarer i dette området. I tillegg er det kun tillatt med to storhandelkonsept i Sortland sentrum frem til 2027. Disse har man allerede startet byggingen av.

Administrasjonen mener derfor en tilråding av dagligvare på området først kan komme etter at revideringen av byplanen er ferdig.

Likevel foreslås det at politikerne godkjenner regulering av området. Da menes det også at man skal se på kryssløsninger opp mot fylkesveien, noe som også er på trappene som helhet innenfor Regional Transportplan.

– Ikke gunstig med tomt bygg

Rolf M. Lossius er Steiro sin konsulent i saken. Han sa følgende om administrasjonens innstilling foran formannskapsmøte:

– Denne innstillingen var forsåvidt forventet, for de er nødt til å forholde seg til gjeldende regelverk, men gjennom den dialogen som har vært med politisk ledelse, har vi et håp om at politikerne blir med på en dispensasjon.

Lossius sier videre at man i samme formannskap også legger frem reguleringsplanene for hele området.

– Denne reguleringen inneholder også de trafikkanalysene Statens vegvesen ba om. Det å ha et tomt bygg stående i innkjøringa til sentrum, er noe også flere politikere har sagt ikke er gunstig. Her er det jo ikke snakk om å bygge nytt, men å ta i bruk et bygg som allerede står der, sier Lossius.

– Mange utenfor sentrum

I den grunngitte søknaden om etablering av dagligvarebutikk på NF5 legger Lossius vekt på at det i dag allerede er tre etablerte dagligvarebutikker utenfor sentrum.

– I tillegg ligger det en dagligvare på Strand, og én er under etablering. Coop sin dagligvarebutikk på Strandskogjordet er nettopp gitt dispensasjon fra byplanen, påpeker Lossius. Det er med andre ord gitt presedens gjennom dispensasjonssøknaden om dagligvare på Strandskogjordet.

Det var i denne søknaden trukket opp to ulike forretningsalternativer.

– Det ene var en egen byggevareforretning, og det andre alternativet var byggevarer og dagligvare som framstår som en enhet. Vår dagligvare vil stå alene, og ikke gå inn under storhandelskonsept, legger han til.

Han påpeker også at forbudet mot dagligvarebutikk utenfor sentrum i byplanen, ikke var et krav fra fylkeskommunen, men ble foreslått av kommunen.

– Etableringen vil ikke stride mot regionale planbestemmelser, men utelukkende kommunens egen plan.