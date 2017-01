Det var i Fiskfjorden, mellom Lødingen og Tjeldsundbrua at bilen traff det store hullet. Dekk og felg ble ødelagt, samt at to hjulkapsler på førersiden av bilen forsvant.

– Det var to hull like etter hverandre, ganske store hull. Det kom en bil i mot, så jeg kunne ikke styre unna. Det smalt godt, selv om jeg lå under fartsgrensa, sier bilføreren som kommer fra Sortland.

Rammet flere

Bilføreren sier at det også var en annen bilist som kom ut for det samme.

– På en avkjøring like etterpå var det annen bilfører som undersøkte dekket foran på førersiden, sier bilføreren, som ikke synes dette var helt greit.

– Det er ikke noe artig at veiene er slik at man skal få bilen ødelagt av slike hull, sier bilføreren.

Torsdag kveld blir VOl kontaktet av nok en bilfører som har fått skadet bilen i det samme hullet.

– Det kom biler i mot og det var mye vann i veibanen. Det smalt godt, og jeg var sikker på at langt mer ble skadet, sier denne bilføreren, som sier at også en annen bil fikk skader i det samme hullet.

Lignende sak i Andøy

VOL skrev onsdag om en lignende sak på Andøya. Der har tre bilførere krevd erstatning etter skader på hjul og felger etter et ublidt møte med hull i veibanen.

Men Statens vegvesen vil ikke ta ansvar for skadene.

– I utgangspunktet stiller vegmyndighetene vegnettet til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid foreligger, uten å påta seg noen garanti mot mulige uhell eller skader. Som vegeier/oppdragsgiver har Statens vegvesen et begrenset ansvar for skader som følge av vegens tilstand, heter det i brevet som bilførerne på Andøya har fått.