– Voksne er like begeistret for stykket som barna er

Denne helgen er det teaterhelg på Kulturfabrikken, med tre stykker: «Rekyl» og «Jeg forsvinner» av Nordland teater, og «Mørkemodig» av KATMA/Figurteateret i Nordland. For sistnevnte er det på lørdag satt opp ekstraforestilling.

– Det er fantastisk med teaterhelg og flere forestillinger. Kulturfabrikken er utrolig viktig for hele regionen. Vi gleder oss ekstra mye til Sortland. Jeg er jo fra Andøya og vet at det kommer folk derifra for å se, sier regissør Katrine Strøm fra Dverberg i Andøy.

Festspillstykke

Stykket hadde sin premiere under Festspillene i Nord-Norge i juni. Harstad Tidende trillet terningkast seks, og siden har stykket gått sin seiersgang.

– Det var ekstra nervepirrende å komme til Harstad med premiereforestilling på forrige festspill, innrømmer Strøm.

Sist gang hun hadde premiere der var nemlig i 2008, da hun var festspillkunstner.

– Da fikk jeg utrolig god mottakelse og forventningene var derfor høye når jeg nå skulle komme tilbake. Jeg møtte ei dame som sa til meg: «At du tør å komme tilbake». Da kjente jeg ekstra på nervøsiteten, men det gikk jo veldig bra denne gangen også.

– Bare gode tilbakemeldinger

Andværingen sier hun setter stor pris på suksessen stykket har hatt.

– Vi har bare fått gode tilbakemeldinger. Vi er utrolig takknemlig for at vi får lov til å spille for fulle hus, og for at interessen for det jeg lager er så stor.

Det beste minnet var da tidligere festspilldirektør Birger Carlsen kom for å se en prøveforestilling.

– Han er et av de smarteste og varmeste menneskene jeg kjenner, og det var han som valgte å løfte meg opp og frem i festspillsammenheng.

Lite endringer

Regissøren sier hun ikke har gjort endringer på stykket etter premieren i Harstad.

– På Sortland i helgen vil den være helt lik som Harstad, bortsett fra at vi har fått en ny danser i en av rollene. Hun er rågod, akkurat som den forrige, så ingen vil merke forskjell.

– Det er blitt satt opp ekstraforestilling på Sortland. Har det skjedd andre steder også?

– Jeg måtte ringe produsenten på Figurteateret i Nordland for å høre, og han forteller at salget har gått veldig bra. Vi har også ekstraforestilling i Bodø, og i Harstad har de lagt ut to ekstraforestillinger. Utrolig stas!

– Voksne er like begeistret

Hun omtaler selv stykket som nokså utradisjonelt.

– Vi lager en form for teater som skiller seg ut, og det blir lagt merke til. Det er en veldig interaktiv forestilling der publikum ikke er plassert på stoler, men beveger seg rundt i en slags skog. Man deltar mer enn man betrakter.

– Er stykket best egnet for barn, eller kan voksne ha stor glede av det, tror du?

– Det er mange voksne som har sett det, og de er like begeistret. Det passer for alle som er barn eller har vært barn. Det handler om å våge det man er redd for. Det er mange voksne som er redd for mørket.