Holmøy skal daglig produsere seks kilo fisk per sortlending

– Vi forventer å lande cirka 22.000 tonn produkt i 2017, og da i henhold til de kvotene vi har fått tildelt, sier Holmøy-konsernets administrerende direktør, Knut Roald Holmøy.

Det er vanskelig å forestille seg hvor stor mengde 22.000 tonn fisk er, men det tilsvarer at hver sortlending i snitt kan spise 5,9 kilo fisk fra Holmøy hver dag i hele 2017.

Nytt fartøy

Årets kvoter skiller seg imidlertid ikke ut fra fjorårets, og Holmøykonsernet har mye å gå på. Den endelige kvotefordelingen på seifiske nord for 62. breddegrad kommer i løpet av februar. Men allerede er selskapet tildelt kvoter på til sammen 25.781 tonn på torsk, hyse og sei i sør (se tabell).

– Vi forventer at kvota for sei i nord ligger på rundt 430 tonn rund vekt per kvotefaktor. For oss vil dette utgjøre totalt 5.160 tonn. Vi tilpasser oss uansett de reguleringene som til enhver tid gjelder, sier Holmøy.

Eidsfjord Sjøfarm AS, havbruksselskapet i konsernet, overtok frysetråleren «Andenesfisk I» 2. januar. Fartøyet har tre torsketrålkonsesjoner og én reketrålkonsesjon. Holmøy vil ikke ut med kjøpsprisen.

Kina-håp

Rett før jul ble det en full normalisering av de politiske og diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina. Utenriksminister Børge Brende opplyste da at det jobbes med umiddelbart å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale. Det er godt nytt for Holmøy-konsernet.

– Hele fiskeri- og havbruksnæringen ser positivt på dette. Ethvert marked er viktig for oss. Nå har vi supplert Kina også i perioden med «sanksjon», men vi er avhengig av god markedstilgang for å kunne utvikle og utvide markedet, sier Holmøy.

Konsernets tråler FT Holmøy ble sjøsatt i august 2015 og er i likhet med den forrige tråleren bygd for frysing av sløyd fisk, med mulighet for ombygging til filetfabrikk om bord hvis markedet endrer seg.

– Vi har forventninger til at åpningen mot Kina på sikt skal gi resultater. For konsernet vårt vil uansett markedstilgang og prisen på produktene være det vi skal utvikle oss på.

Han registrerer ellers en stadig økning i oljeprisen.

– Det vil påvirke kostnadene til flåteleddet i norsk fiskeri og derav resultatet. Ellers forventer jeg ikke de store endringene.