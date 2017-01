Hugo (22) har fått jobb i KORK

Det er ikke alle som har tilbud om fast jobb nesten ett år før de er ferdigutdanna ved Norges Musikkhøgskole.

Det har Hugo Hilde (22) fra Sortland. Og ikke bare har han fått fast jobb, det er til og med snakk om en gruppelederstilling i Kringkastingsorkesteret.

Fiolinisten, som har spilt siden han var seks år, og satset for fullt siden han var ni, skal fra august av være gruppeleder for andrefiolinistene i Kork. Ingen andre har noen gang hatt samme jobb i så ung alder. Kanskje ikke så rart heller, med tanke på den erfaringa som kreves for en sånn jobb i et så prestisjefylt orkester.

– Selv om alder og erfaring ofte er viktig for en lederstilling, er dette samtidig et yrke der man er så god som man er, og det er ikke nødvendigvis avgjørende hvor gammel man er, sier Hugo.

Stort ansvar

Han sitter på kafeen Pust på Majorstuen i Oslo, bare et steinkast unna Musikkhøgskolen, der han tilbringer mesteparten av tida si. Nå er det et halvt år til han er ferdig med bachelorgraden i klassisk musikk, og i august venter ny jobb.

Søknadsfristen på stillingen var for over ett år siden, og omtrent 70 søkere møtte opp på prøvespilling for jobben i februar i fjor. Først 1. november fikk Hugo beskjeden om at jobben er hans.

– Det er en fast stilling, så jeg er sikret et levebrød så lenge orkesteret lever, og det håper jeg det gjør lenge, sier Hugo om Kork, som ble etablert i 1946, og består av 53 musikere.

Som gruppeleder for andrefiolinistene har Hugo et overordnet ansvar for å vise andrefiolinistene hvordan man spiller, samtidig som han er et bindeledd mellom dirigenten og andrefiolingruppa. I tillegg er det en del praktisk arbeid.

Klatret kjapt

Han medgir at han har gjort et stort byks på karrierestigen - og det skjedde mye tidligere enn han hadde sett for seg.

Det han tidligere hadde tenkt at var en vågal plan, var å studere i seks år, for deretter å ta enda en mastergrad, og så kanskje begynne å sikte seg inn på en sånn gruppelederjobb.

– Det føles nesten litt for tidlig. Jeg går litt foran mine egne planer. Når det er sagt, er denne muligheten virkelig noe å ta vare på, og jeg gleder meg veldig til å begynne i jobben.

– Sensasjon, sier ekspertene

Å være så ung, og å bli tilbudt en slik prestisjefylt jobb, skjer ikke ofte.

– Det er nærmest sensasjonelt at en på 22 år blir tilbudt en lederstilling i symfoniorkester. Ekstra gledelig er det at det er en norsk kandidat, sa orkesteradministrator for Operaorkesteret, Håvard Vegge, til NRK P2s Kulturnytt i desember.

Kringkastingsorkesteret selv er enige.

– Vi er kjempefornøyde. Han har utmerket seg på flere nivå, både som musiker og type, sier orkesterleder i Kork, Rolf Lennart Stensø, til P2.

Tilbakemeldingene Hugo har fått fra klassekameratene, har vært gode.

– Det er jo litt spesielt, men det var god stemning. Mange har vært glade på mine vegne, sier han.

Intens øving

En vanlig arbeidsdag vil for Hugo vare fra 10 til 14 hver dag, med konserter én til to ganger i uka. I tillegg kommer øving alene.

– Det er veldig intenst. Jeg prøver å øve så mye som jeg tåler, og det varierer fra fire til sju timer. Jeg legger ned så mye arbeid som jeg kan, som er konstruktivt, men ikke helseskadelig.

Erfaringa har han med seg fra orkester hjemme i Vesterålen.

– Jeg tror det er helt nødvendig å starte tidlig dersom man vil nå langt, sier Hugo.