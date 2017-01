Mange hundre samlet til fotballfest

– Press på! Press på! Nyyyydelig!

Lagleder Mona Andersen, sortlandspiller anno 1980, roper ivrig fra sidelinja. I år som i fjor har Fotballmamma & the others kastet seg ut i El Team-cup, og er nå i aksjon mot Lofotgjængen.

– Vi hadde første trening klokka 08.30 i mårrest. Vi har ikke tid til å trene, sier Andersen og ler før hun sender en ny spiller ut på banen.

– Dette er bare artig, men nå kjenner vi på at konkurranseinnstinktet slår litt inn, sier hun. Sidelinja eksploderer nærmest i jubel når sortlandsdamene scorer kampens første mål. Etter 20 minutter måtte de imidlertid konstatere at lofotingene går seirende ut 3-1.

350 spillere

Lørdag arrangerte Sortland IL bedrifts- og venneturneringen El team-cup for fjerde gang i Blåbyhallen.

– Vi heia på Kleiva, sier Erik, Kasper og Sander til VOL. Gutta var på plass i hallen for å heie på fedrene.

Arrangementet, som skal lokke fotballskoene på pensjonerte fotballspillere og andre entusiaster, samlet lørdag over 350 spillere på mange titalls lag. Vesterålen, Harstad, Skånland, Evenes, Lofoten og Bodø var representert på gressmatta i hallen.

– Det har blitt ganske omfangsrikt etter hvert, sier Håvard Hamansen Wallstad i Sortland IL mens fire ulike kamper pågår i bakgrunnen.

Gamle helter

Mange gamle helter var å se på banen lørdag, og bød på tøffe dueller og god underholdning. For noen er turneringa blodig alvor, og det var mer enn ett haltende mannfolk i 40-årene å se i hallen lørdag.

– Det er nok mest artig for folk, men vi ser jo at noen går inn for å vinne. Slik er fotball. Det er om å gjøre å score mål. Da er det mange som får fram det gamle konkurranseinnstinktet, sier han.

Hovedsponsor El Teams eget lag har vunnet alle år i herreserien, og det er ikke noe tvil om at det var flere som var ute etter å bryte seiersrekka deres. Finalen spilles lørdag ettermiddag.