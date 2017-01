Snekker Jensen får dra til Riga

Ungdomsbedriften Snekker Jensen ble startet opp i høst etter å ha kommet på 1. plass i Gründeridol. Nå venter snart et nytt høydepunkt for ungdommene, når bedriften skal vise seg frem i Riga fra 3. til 6. april.

– Vi skal delta på ei internasjonal messe, i hovedsak for ungdomsbedrifter, sier Olav Wilhelm Holm, som er salgsansvarlig i Snekker Jensen UB.

Prisvinnende ungdomsbedrift satser stort Snekker Jensen UBs møbler finnes i hjem både lokalt og nasjonalt. På sikt håper de to driftige guttene i ungdomsbedriften å drive med dette for fullt.

Bedriften sendte tidligere i måneden inn en søknad til Ungt Entreprenørskap Nordland, og det tok ikke mange dagene før de fikk gladbeskjeden.

– Veldig flott. Jeg gleder meg ekstremt. Vi holder på med treverk og finsnekring. Riga er kjent som en snekkerby, så det passer perfekt, sier Holm.

Det er kun han og snekker Leif-Marius Jensen som drar.

– Vi vil få mye inspirasjon i Riga, istemmer Jensen.

– Lærerikt opphold

Andreas Jensen er den andre av to lodd Jensen som hovedsakelig står for snekringen i bedriften, mens Mie Løkken Haugerstuen er daglig leder. Hun var i Riga i fjor gjennom bedriften ExpressCoffee UB.

– Det var kjempeartig. Ikke minst er det lærerikt å møte mange folk fra ulike land som tenker veldig forskjellig fra oss.

De fire vgs-elevene tar faget entreprenørskap (EB), der de lærer seg å styre en bedrift. ExpressCoffee UB er avviklet, for bedriftene er i utgangspunktet noe de skal jobbe med til de er ferdige på skolen i mai/juni.

– Men dette er noe vi vil fortsette med. Vi ønsker ikke bare å drive med finsnekring, men også bygge garasjer, hus og større ting, sier de.

– Bedriften går godt

De sier bedriften går godt.

– Spesielt går det mye i stuebord og benker, og vi får mange gode tilbakemeldinger.

Tirsdag viste de seg frem på stand under den årlige vintermessa på Sortland Storsenter. På egensnekret stand hadde de en pc som viste frem varene.

– Mange har vært interessert og tatt med seg et visittkort, men det er litt vanskelig å selge produkter her på senteret. Folk trenger gjerne å ta mål for å se hvilke størrelser de vil ha på møblene sine.

Det ble ingen priser på Snekker Jensen UB under vintermessa, men nye vinnersjanser kommer i Riga, selv om vinnersjansene nok er små.

– Messa er gigantisk, og vi drar dit mest for å lære hvordan andre ungdomsbedrifter lykkes. Vi kan få inspirasjon fra andre, og jeg håper at vi kan gi inspirasjon videre, sier Holm.