– Genererer de aldersbestemte lagene for lite inntekt

Da er det tid for årsmøter i frivillige organisasjoner, også i Sortland IL. I de fleste frivillige organisasjoner er det en utfordring å få foreldre og andre til å påta seg verv. Det å drive en frivillig organisasjon er utfordrende, spesielt i forhold til å sikre forsvarlig økonomi og drift. Derfor er jeg takknemlige for alle de som påtar seg et verv i en frivillig organisasjon.

Mange foreldre møter ikke opp på årsmøtet i sin organisasjon – kanskje er det i frykt for at man blir påtvunget et verv? Likeledes er det vanskelig å stille spørsmål om driften i en organisasjon, i frykt for at man blir oppfattet som om man ikke setter pris på det frivillige arbeidet som legges ned. Men så er det slik at de foreldrene som ikke sitter i styret, eller har deltatt på årsmøte, ikke har like god innsikt i drifta. Derfor ønsker jeg å stille styret i Sortland IL noen spørsmål, som jeg håper kan besvares på årsmøte. I tillegg har jeg et forslag til styret og årsmøte om å ikke øke medlemsavgiften for aldersgruppa 0-16 år i 2017, og gi aldersgruppa 13-16 år treningsavgift på kr 0 i 2017.

Når Sortland IL sitt styre har stått på i lag med andre leietakere i Blåbyhallen, om å få gratis halleie til trening for barn og unge, er jeg stolt for at dere har fått gjennomslag. Sortland IL sier samtidig at gratis leie skal komme ungene og foreldrene til gode. Hvorfor foreslår styret å øke medlemsavgiften med 67 prosent i årsmøtet 2017, på tross av at årsmøte i 2016 økte kontingenten med 50 prosent? Som et eksempel, så vil det nye forslaget gi samme utgift (kr 1000) som noen av oss hadde for 3 år siden, før gratis trening for barn og unge under 12 år ble innført, og treningsavgiften ble kuttet. Det er totalsummen som gjelder for den enkelte, og ikke om man kaller det medlemskontingent og/eller treningsavgift. Å fronte at Sortland IL har kuttet treningsavgiften for de under 12 år, har ingen verdi for den personlige økonomien til medlemmene, når medlemskontingenten økes bort imot tilsvarende.

Fra årsskiftet ble det gratis leie i Blåbyhallen for 13-16 år. Da gratis leie ble innført for barn under 12 år, kuttet SIL treningsavgiften til 0. Det er bra at styret forslår for årsmøte at gruppa 13-16 år skal betale 50 prosent mindre i egenandel sammenlignet med i 2016, men hver enkelt må likevel ut med 3.000 kroner i året. Hvorfor er det ikke anledning til å gi gruppa 13-16 år 0 i treningsavgift slik det ble gjort for de under 12 år?

Jeg trodde gratis leie for barn og unge i Blåbyhallen i større grad skulle føre til lavere avgifter for barn og unge som vil være med på Sortland IL sine aktiviteter. I tillegg til forslaget om å øke medlemsavgiften med 67 prosent, så har styret bestemt at alle foreldre må øke sin dugnadsinnsats og kjøpe et spill til 500 kr. Dette kan selvsagt selges videre, men i verste fall kan det ende med at man selv får økte utgifter, fordi dette spillet allerede er solgt av mange frivillige organisasjoner i Vesterålen. Tjener ikke Sortland IL tilstrekkelig på de 5 turneringene som alle må stille på dugnad til?

Som en del av Sortland IL er det rimelig at alle lag bidra til felles inntekter for å drifte fellesskapet. Det må likevel være en viss differensiering ut fra driftskostnadene til lagene, noe som er en utfordring å få til. De fleste aldersbestemte lag, har en egen konto i tillegg til fellesskapets økonomi. Her må hvert lag sørge for å få inntekter gjennom dugnader. Og disse pengene brukes f.eks. til turneringer som SIL ikke dekker (gjerne større turneringer slik som Piteå Summergames), turer, keeperdrakter, ekstra utstyr, sosiale sammenkomster for laget o.l. I tillegg er det foreldrene som må sørge for kjøring til og fra kamper, og det er noen av foreldrene som må påta seg treneransvaret. Sett fra mitt perspektiv, er det mange ting med drifta til de yngste som tilsier at det ikke skulle være nødvendig å nok en gang øke medlemsavgiften og dugnadsinnsatsen for de aldersbestemte lagene. Er det slik at de aldersbestemte lagene generer for lite inntekt i forhold til hvilke utgifter klubben har på den samme aldersgruppa og fellesskapet? Grunnlaget for spørsmålet er at aldersgruppa 13-16 år, ut fra uke 5s treningsmengde, fører til at Sortland IL vil få reduserte utgifter på kr 600.000 i 2017, som følge av innføringen av gratis leie for 13-16 år. Samtidig ligger det i forslaget til styret å redusere avgiften for denne gruppa med 50 prosent, noe som utgjør ca. 240.000 mindre i inntekt til SIL fra 2016 til 2017. Imidlertid utgjør forslaget om økning av medlemsavgift på 67 prosent, at aldersgruppa under 12 år øker klubbens inntekter fra 2016 til 2017 med ca. 70.000. Og til slutt gir det pålagte spillet økte inntekter til klubben på ca. kr 65.000 (aldersgruppa 0-16 år) fra 2016 til 2017.

I en artikkel i Bladet Vesterålen i september 2016 sier Sortland IL:

«innføringen av gratis leie for de yngste har ført til flere medlemmer, og at medlemmene i mindre grad slutter. Vi ser også at det er blitt lettere å drive godt integreringsarbeid når prisene er lave.»

Det er fantastiske resultater, som klubben skal være stolt av. Jeg håper at styret og årsmøte fortsatt synes det er viktig å senke terskelen for at flere barn og unge skal få delta i lagets aktiviteter. Da må vi sørge for fortsatt lav egenandelen for de aldersbestemte lagene. Dersom flere medlemmer i Sortland IL ønsker dette, så oppfordrer jeg dere til å møte på årsmøtet den 16.2.

Med mindre Sortland IL er i en dyp økonomisk krise, foreslår jeg at medlemsavgiften ikke økes i 2017 for 0-16 år, og at aldergruppa 13-16 år får 0 i treningsavgift i 2017. Mitt forslag vil bety ca. kr 260.000 mindre i inntekt for SIL, sammenlignet med styrets forslag til årsmøte. Dette håper jeg Sortland IL har råd til, når utgiftene er blitt redusert fra 2016 til 2017 med kr 600.000 i halleie for aldersgruppa 13-16 år.