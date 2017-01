Dårlig uke for skatteetaten

Som VOL meldte i går, vant et serveringssted i Øksnes frem med sitt søksmål mot staten ved Skatt nord. Staten ble dømt til å betale 171.041 kroner i saksomkostninger.

Serveringssted vant sak mot Skatt nord Hevdet omsetningstallene var høyere enn det egentlig var.

Nå har staten ved Skatt nord også tapt en sak som omhandler et serveringssted på Sortland. Her må staten ut med 186.791 kroner i saksomkostninger til motparten.

Bokettersyn

Det er en av eierne av serveringsstedet på Sortland som har gått til sak mot staten etter at vedkommende fikk økt sin personlige inntekt som følge av bokettersyn hos serveringsstedet.

Det var for årene 2011 og 2012 at det ble gjort bokettersyn, og myndighetene økte serveringsstedets inntekter med rundt 450.000 kroner per år. Dette medførte også krav om økt merverdiavgift på henholdsvis 83.892 kroner og 91.129 kroner.

Økt inntekt

Som en konsekvens av at serveringsstedet fikk økt inntektene sine, ble det beregnet en fortjeneste av denne inntektsøkningen. Den ble igjen fordelt på eierne. Saksøker eide 5 prosent av serveringsstedet i 2012 og fikk inntekten økt med 14.425 kroner. I tillegg ble det krevd 30 prosent tilleggsskatt.

Regnskapsrot

I retten kom det frem at det var rot med regnskapene for serveringsstedet, men saksøker mente at å beregne en brutto fortjeneste på 68 prosent av de økte inntektene var helt urealistisk.

Det ble vist til at virksomhetens bokførte bruttofortjeneste var på rundt 50 prosent, noe som er på linje med sammenlignbare virksomheter.

– Selskapet har aldri vært i nærheten av en slik bruttofortjeneste som skattemyndighetene har lagt til grunn, hevdet saksøker.

Mange feil

Staten pekte på sin side at var mange feil i regnskapet, og at dette var feil som kunne bidra til å skjule svart omsetning.

Staten mente videre at beregningen av bruttofortjeneste fremkom av bedriftens egne tall.

– Det er ingen holdepunkter for å hevde at den teoretiske bruttofortjenesten ikke er oppnådd, hevdet staten.

– Urimelig

Retten mener at serveringsstedet ikke kan ha hatt så stor omsetning som det staten har lagt til grunn. Retten mener at er lite sannsynlig at man har hatt over dobbelt så mange kunder per dag enn hva som er bokført.

– Etter en samlet vurdering er retten kommet til at en bruttofortjeneste på 68 prosent er så høyt at skattekontorets skjønn fremstår som åpenbart urimelig, skriver retten.

Oppheves

Dermed opphever retten både klagenemnda for merverdiavgift sitt vedtak i saken, samt skattekontorets vedtak om ligningen til saksøker. Staten dømmes også til å betale saksomkostninger i saken.