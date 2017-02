– Mobbing i skolen, en debatt vi må ta!

VG skrev i dag om at flere elever opplever mobbing enn det elevundersøkelsen har vist. Voksne legger ikke merke til mobbingen, og det er estimert at 39.000 elever mobbes. TRI kommer om noen uker med regjeringens tiltak mot mobbing som skal legges frem til behandling i Stortinget. Vi som politikere, det er vårt ansvar. Dette er Unge Høyre sine punkter mot mobbing:

Unge Høyres fem punkter mot mobbing:

Barneombudet skal kunne sanksjonere mot skoler som ikke gjør nok for å stoppe mobbing. Dette er i dag fylkesmannen sitt ansvar. Fylkesmannen behandler mange andre klagesaker. Mobbing er i en særklasse. Derfor skal barneombudet ha dette på sitt bord. Skoler som ikke tar ansvar skal få dagbøter At skolene som hovedregel skal delta i et anti-mobbeprogram Sette inn ressurser til områder og skoler hvor det er hyppigst tilfeller av mobbing Rektorutdanning – innføre en rett og plikt til rektorutdanning. Mobbing er skoleleders ansvar. Derfor trenger man tydelige og kompetente ledere i skolen Oppfølging av mobbetilfeller. Vi vet at mobbeofre er mer tilbøyelige til å bli mobbere selv. Mobbeofre og mobbere må følges tettere opp i ettertid, så de ikke faller utenfor

Barneombudet må behandle mobbesaker – ikke fylkesmannen. Fylkesmannen har så mange andre klager som skal behandles at man byråkratiserer hele antimobbearbeidet. Barneombudet burde ha dette som en førsteprioritet og vi må gi de nødvendige verktøyene så antimobbearbeider intensiveres.

Ingen fortjener å bli mobbet, og er for mange som for alltid blir skadet av dette. Eller gruer seg til å gå på skolen. Skolen skal være en plass der elever ønsker seg til, der elever får lov å utfordre seg selv og der det skal være ett godt miljø for læring. Mobbing ødelegger dette for så mange elever der ute. Så nå må tiltak på plass. Eleven skal alltid vite at det er dem vi alle sammen er på lag med, ikke mobberne!