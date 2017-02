Første homofile par viet

Kirkemøtet vedtok mandag den nye liturgien som åpner for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken på lik linje med andre par.

Første par ut var Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs, som ved midnatt natt til onsdag kunne stille seg opp foran alteret i Eidskog kirke og avlegge ekteskapsløftet foran sogneprest Bettina Eckbo, som ledet den historiske midnattsvielsen.

– Dette er kjempegøy og veldig hyggelig å få være med på, sier Eckbo til NTB.

36 år

Det nyslåtte ekteparet har vært samboere i 36 år - lenger enn presten selv har levd.

– Det representerer jo allerede de verdiene som ekteskapet står for, trofasthet og det å være en støtte for hverandre i gode og onde dager, sier Eckbo.

Ekteskapsinngåelsen markerer nok en milepæl i de homofile og lesbiskes historie, framholder hun.

– På mange måter har jo disse to levd gjennom mye av de homofiles nyere historie. Da de ble sammen i 1981, må det ha vært ganske uvirkelig for dem å tenke at de en dag skulle få gifte seg - i kirken, sier hun.

Ingen tid å miste

Det vordende paret har tidligere uttalt at de har ventet så lenge på å gifte seg, de ikke har et sekund å miste. Derfor skjedde vielsen kl. 00.00 onsdag, nøyaktig da loven trådte i kraft.

Også bandet Valkyrien Allstars, solist Rigmor Galtung og organist Sigrid Bråthen deltok under vielsen.

– Sier opp

Prest Helge Standal sier nå opp sin stilling som sokneprest i Sykkylven i protest med nyordningen. Standal har tidligere vært sokneprest i Sortland, og sier han ikke har samvittighet til å fortsette som prest med den nye vielsesliturgien.

– Dette er eit stort brot med dei fleste kyrkjer i verda, med ei over 2000 år gamal lære om ekteskapet som alle kyrkjer til no har halde ved – og eit brot med Jesus sine ord om ekteskapet, sier han til Sunnmørsposten.

– Det er med vemod og sorg eg kjem til å slutte, legger han til.

Han sier videre til Sunnmørsposten at han ikke har tatt stilling til om han også skal melde seg ut av Den norske kirke.

– Respekterer avgjørelsen

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre sier hun skulle ønske at Standal ville fortsette som prest.

– Jeg tenker at dette er en dypt alvorlig avgjørelse som han ikke har kommet lett til. Jeg forstår at han trekker den konsekvensen av sitt teologiske ståsted. Jeg skulle ønske at han kunne fortsette som prest, men jeg respekterer avgjørelsen han har tatt, sier Midttømme til Sunnmørsposten.