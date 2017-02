- Kommunen har satt ut feller for å detektere kakerlakker

Sortlandshallen åpner igjen mandag 2. mai: - Alle kakerlakkene er sanert For omlag to uker siden ble det funnet en koloni kakerlakker i Sortlandshallen. Nå skal de være borte og hallen åpner igjen førstkommende mandag.

Dette bekrefter helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen ovenfor VOL.

- Det stemmer at det skal ha blitt observert en kakerlakk i et bygg tilhørende Sortland kommune på torsdag i forrige uke. Denne gangen er det ikke Sortlandshallen, men et annet kommunalt bygg, sier Jacobsen.

Han vil ikke ut med hvilket bygg det er snakk om.

- Vi vil ikke si noe om hvor før vi får det bekreftet eller avkreftet. Vi er usikker på om det er i bygget eller ikke, sier Jacobsen.

I mars i fjor ble det funnet en kakerlakk-koloni i Sortlandshallen. Hallen ble derfor stengt en periode mens man fjernet kakerlakkene.

Kakerlakkfunn i Sortlandshallen fører til stenging Sortland kommune har påvist tyske kakerlakker i tilknytning til svømmehallen.

Han forteller videre at kakerlakken det er snakk om ble funnet på en person. Jobben i helga har nå bestått i å sjekke det aktuelle bygget.

- Vi har brukt helga på å detektere i bygget ved å sette ut feller. Vi vil kunne få et svar i løpet av mandagen eller tirsdagen om det er kakerlakker i bygget, sier Jacobsen.