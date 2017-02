Toine på topp for MDG

Toine C. Sannes (f. 1969) fra Øksnes, bosatt i Sortland, ble lørdag kveld enstemmig valgt til førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordland på partiets nominasjonsmøte i Kabelvåg. Sannes er i dag nestleder i MDG Nordland og medlem av landsstyret. Håkon Møller fra Bodø og Bror Martin Hansen fra Narvik ble valgt til henholdsvis andre- og tredjekandidat.



– Jeg er veldig glad for å få Håkon med på laget. Hans politiske erfaring som leder av komité for plan, næring og miljø i Bodø bystyre er gull verdt. Bror har 22 års politisk erfaring fra Narvik, og er også leder av plan- og næringskomiteen. Sammen blir vi et strålende team som skal jobbe beinhardt for å holde Nordland fortsatt oljefritt. Vi vil stille krav om at oppdrett må inn i lukkede anlegg, og vi vil ha mer fersk fisk til land for å sikre fiskeindustrien råstoff og helårige arbeidsplasser. De Grønne i Nordland vil jobbe for at industrifylket tar en ledende rolle innen fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi og bølgekraft.

Sannes vil også jobbe for et desentralisert helsetilbud:



– Befolkninga i fylket vårt har krav på like gode helsetjenester som resten av landet. Vi blør ikke saktere selv om vi er nordlendinger.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse der man tar til orde for å trappe opp arbeidet mot plastforsøpling av havet ved å bedre rutinene for mottak av slikt avfall, og for at Norge skal jobbe for en internasjonal konvensjon mot marin forsøpling.

- For meg som er oppvokst i fjæra, er jo rent hav en av mine hjertesaker, sier Sannes.

MDG sin liste:

1. Toine C. Sannes, Sortland

2. Håkon Møller, Bodø

3. Bror Martin Hanssen, Narvik

4. Seija N Klaveness, Flakstad

5. Andreas Holand, Bodø/GU

6. Sunniva Edvardsen, Bodø

7. Kleopatra Delaveris, Nesna

8. Robert Svendsen, Andøy

9. Anne-Birgith Mørkved-Rommerud, Flakstad

10. Christopher Bergli Hermansen, Bodø

11. Sissel Lillebjerka, Hemnes

12. Gabriel Kreppen Horseng, Hemnes

13. Melanie Merz, Fauske

14. Bent Bakkan, Sortland