Fanget kakerlakk på Sortland ungdomssole

Kakerlakken befant seg i klærne til en person som oppholdt seg ved skolen, heter det i en pressemelding fra Sortland kommune.

I løpet av helgen er det satt opp feller ved ungdomsskolen med tanke på påvisning av kakerlakker i bygget. Det er ikke fanget noen kakerlakker i løpet av helgen. Sortland ungdomsskole regnes med det som uten kakerlakker, men det vil fortsatt jobbes med å påvise om det kan være flere kakerlakker i bygget.

Iverksettes tiltak

Ifølge pressemeldingen iverksettes tiltak i hjemmet til personen som hadde kakerlakken i sine klær. Dette er et omfattende arbeid som krever fagkompetanse og kartlegging av alle familiemedlemmenes forskjellige oppholdssteder. Det vil bli gjennomført deteksjon ved hjelp av feller i andre bygg der familiemedlemmer har oppholdt seg.

At det innføres kakerlakker i forbindelse med besøk i varme strøk er helt vanlig. I Sortland kommune har en erfaring med dette fra før. Sanering av boliger er krevende, men lar seg greit gjennomføre.

Frysekontainer

I budsjett 2017 er det vedtatt å anskaffe en frysekontainer som et forebyggende tiltak mot kakerlakker og veggdyr. Denne anskaffelsen er iverksatt. Det er videre laget et utkast til rutiner som skal regulere bruken av en slik frysekontainer. Disse er sendt ut på intern høring og vil bli iverksatt samtidig med at ny kontainer tas i bruk.

Personer som reiser til varme strøk hvor kakerlakker er vanlig bør være oppmerksom på at de er lett å få med seg i bagasjen tilbake til Norge. Personer som ønsker å sette seg nærmere inn i dette finner god informasjon på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.