Fæsterålen utvider staben

Fæsterålen slo raskt fast at de kjører på med ny festival også i 2017, etter det som må kunne kalles for to suksessår. Fjorårets utgave ble til og med utsolgt, og i en pressemelding tirsdag sier festivalsjef Stein Inge Pedersen at målet er at Fæsterålen skal bli en årlig festival.

De ønsker å tenke mer strategisk og langsiktig, noe som er bakgrunnen for at de nå utvider staben og ansetter en egen sponsorsjef. De Lillos og Julie Bergan til Fæsterålen Onsdag kveld slapp Fæsterålen de første artistene for sommerens festival.

– Det er ingen tvil. Vi har store ambisjoner med Fæsterålen, og ikke minst ser vi at publikum har store ambisjoner for hvem vi skal booke. For i det hele tatt touche de ambisjonene, må vi ha stødige samarbeidspartnere som ser den langsiktige verdien av Fæsterålen, sier Pedersen i pressemeldingen.

Fæsterålen har ansatt 28 år gamle Henriette Gjebrea fra Øksnes i stillingen som sponsorsjef. Hun er utdannet innen mote og design i Italia, og har bred erfaring fra servicebransjen.

– Hun er et unikt ledertalent som har nese for å lese kundens behov. Hun er eksepsjonelt løsningsorientert og har den "ingenting er umulig-ånden" som er veldig viktig for oss når vi utvikler crewet til festivalen, sier Pedersen.

Fæsterålen har allerede avslørt at De Lillos og Julie Bergan skal stå på scenen under årets festival. Neste artist som slippes vil opptre under dagarrangementet FamilieFæsterålen, sier Pedersen.