- Valget står nå mellom to klubber

– Jeg har ikke helt bestemt meg hvor jeg ender opp, men det står mellom Strømmen og TUIL nå, sier Mathias Dahl Abelsen til iTromsø.

Fersk interesse

Angrepsspilleren som puttet ti mål på 22 kamper i fjor, sier til iTromsø at interessen fra Tromsdalen er forholdsvis fersk. Han understreker at mens TUIL har et sterkt lag, har Strømmen vært åtte år i 1.divisjon, i tillegg til at det er flere gode eliteserieklubber i nærheten.

– Jeg regner med at jeg bestemmer meg i løpet av en ukes tid, sier Dahl Abelsen.

-Fin dødballfot

Assistenttrener i Tromsdalen, Håvard Fjellvang, mener Dahl Abelsen er en spiller som vil passe godt inn i deres profil. Den oppfatningen har også hovedtrener Gaute Helstrup, som beskriver sortlendingen som en spennende, nordnorsk spiller.

- Han har en fin dødballfot og scoret også mot oss i åpent spill i Finnmarkshallen i fjor, så han har definitivt offensive kvaliteter. Vi trenger noen nye spillere inn som kan gi oss nye impulser og bidra i trenings- og kamphverdagen, legger han til.

Elverum

Da gjenstår det å se hva som blir Dahl Abelsens nye klubb og hjemmearena. Faller valget på Strømmen, åpner han og lagkameratene mot Florø, på Strømmen stadion den 9.april. Faller valget derimot på TUIL, går åpningskampen av stabelen borte mot Elverum, samme dag.