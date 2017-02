Vil gi 10.000 kroner til fotballbane i Syria

Kobanê ble mediekjent etter at IS for to år siden nesten klarte å erobre byen. IS led sitt første nederlag her. Byen ligger knapt 40 kilometer øst for Eufrat og tett inntil grensa mot Tyrkia. Folketallet var rundt 50 000 før krigen mot IS, som starta i september 2014.

Barna i byen har mistet mye i krigen, men gjenoppbyggingen har begynt. Byen mangler likevel det meste, fra livsnødvendige tiltak, til ting som kan være lyspunkt i barnas hverdag.

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har startet en innsamling for å gi ungene i byen en, eller helst flere, fotballbaner. Per Ravn Omdal, som tidligere var president i Norges Fotballforbund, er foreningens leder. Han har ledet arbeidet med lignende prosjekter i Irak og i flyktningeleire i Jordan.

Nå fremmer posisjonen i Sortland et forslag om å støtte det humanitære initiativet, ved å bevilge 10.000 kroner til prosjektet. Forslaget kommer etter et initiativ fra Ap, Sp, Sv og R i Vefsn og Bodø.