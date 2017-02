Sortland kommune blir med på profileringsprogram

I forrige formannskapsmøte, 26. januar, vedtok politikerne at kommunen skal være med i Fabrikken Næringshages traineeprogram «Look North».

Fornøyd

Det er prosjektleder Ivar Tjønsø fornøyd med.

- Dette er svært gledelig for Look North, Sortland kommune og hele regionen, sier han i en pressemelding.

- Vi som bor her vet jo hva regionen har å by på. Dette må vi bli flinkere til på å kommunisere ut i verden.

Tjønsø mener at næringslivet i regionen blir sterkere av å stå sammen, og at det gagner synligheten til Vesterålen som region, og dens næringsliv.

650.000 kroner til traineeprosjekt Traineeordningen Look North får midler fra fylkeskommunen.

- Langsiktig arbeid

- Et tyvetalls bedrifter og flere av kommunene i regionen har allerede sagt ja til å markedsføre arbeidslivet på universiteter, høyskoler, i sosiale medier og på Look norths egen nettportal. Dette blir det trøkk av, sier Tjønsø.

Look North har allerede seks traineer på plass for inneværende år. De er ansatt i SE Gruppen, Reno Vest, Flakstad kommune, Vesterålen Fiskehelsetjeneste og Biomar. Studietur til Brussel, prosjektlederkurs, innovasjonsseminar og sosiale sammenkomster er blant aktivitetene som inngår i det ettårige programmet.

- Sortland kommune ønsker aktivt å bruke Look North til å synliggjøre mulighetene som finnes for ansettelse i kommunen. Samtidig mener vi dette er et positivt bidrag på vegne av regionen. Et langsiktig arbeid for å fremme arbeidslivet i Vesterålen og Lofoten er viktig, sier Håvard Hamansen Wallstad, næringssjef Sortland kommune, i pressemeldingen.

- Look North har allerede vist at det fungerer. Til nå har mer enn 20 personer, de aller fleste tilflyttere, kommet til regionen, og bosatt seg her med faste jobber. Ting som virker tenker vi at alle kommunene i Lofoten og Vesterålen bør være med å bidra i, sier han.