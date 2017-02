Gav grønt lys for regulering av Hålogalandsveien

- Dette prosjektet er et stort løft for hele regionen og vi må jobbe for at prosjektet settes raskt i gang, sa Sigurd Jakobsen fra Ap.

- Jeg har vært i fylkespolitikken i mange år og har aldri opplevd at et prosjekt har gått så raskt gjennom, sa Beate Bø Nilsen.

Fra Statens vegvesen var Therese Frivåg Lund til stedet. Hun orienterte om prosjektet til kommunestyret og fortalte blant annet at det vil satses ekstra på trafikksikkerhet i forbindelse med veien og at det blir utbedringer når det gjelder kurvatur, svingninger og bredde.

– Nå må vi få hele vegen inn på Nasjonal Transportplan – Nå må vi få hele prosjektet inn på Nasjonal Transportplan. Det blir det viktigste fremover, sier prosjektleder for Hålogalandsveien, Reidar Johansen, i Statens vegvesen.

Uenige om deponi

Men enige om alt var kommunestyret ikke, og særlig spørsmålet om deponimasser, skapte en del temperatur.

Christoffer Ellingsen fra Rødt mener det er viktig at Sortland må posisjonere seg når det gjelder overskuddsmasse som kommer av arbeidet med vegen.

- Sortland må vise at vi er interessert i disse massene, så får vi se hva som er mulig og hva kostnadene vil bli.

Beate Bø Nilsen understreket at det ikke er noe sted på Sortland som er regulert for å ta imot masse.

- Sortland skal regulere seg i form av ferdigregulerte prosjekter. Det er først og fremst eierne som bestemmer hvem som skal ta imot massen, sa hun.

17 parseller

Hålogalandsveien, som skal strekke seg fra Sigerfjorden til Tjeldsund, når den etter planen står ferdig i 2025, vil til sammen være 150 kilometer lang, fra Sigerfjordkrysset til Tjeldsund. Når alt er ferdigstilt vil beregnet reisetid fra Sortland til Harstad være på 45 minutter.

Vegstrekningen er delt inn i 17 såkalte parseller, der hver av dem er på en mil. I Sortland er det planlagt en parsell. Trafikksikkerhet vil være en gjennomgående faktor i forbindelse med byggingen. I så måte skal det legges in kurver, gjøre veiene best mulig oversiktlige, i tillegg til at det kommer sikkerhetstiltak som skal hindre påkjørsel av vilt.

Bedre fremkommelighet

Hensikten med Hålogalandsprosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Hålogalandsveien har en høyere prislapp en først antatt. Fra en prislapp på 3,1 milliarder kroner i 2012, har den økt til 12,9 milliarder kroner grunnet nye krav til veistandarder, nye tunnelforskrifter og innføring av 90-soner flere steder.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen har tidligere sagt at han tror det blir krevende å få finansiert hele veistrekningen.

- NTP (Nasjonal transportplan red.anm.), som setter rammene for alle samferdselsprosjekt i Norge, kommer i løpet av våren 2017. Denne vil si noe om endelig prioritering og eventuelle oppstartstidspunkt for deler eller hele Hålogalandsvegen, har vegvesenet tidligere uttalt.

Følgende vedtak fikk gjennomslag i kommunestyret:

1. Sortland kommunestyre har behandlet forslag til statlig reguleringsplan forE10/RV83/RV85 Hålogalandsvegen og mener at planforslaget ivaretar befolkning og næringsliv på en god og balansert måte og støtter Statens vegvesens planforslag.

2. For det totale prosjektet foreslås det imidlertid at reguleringsbestemmelsene/plankartendres slik at permanent deponering av steinmasser skal skje på en samfunnsøkonomiskgod måte.

Tillegg: Det innebærer at dette legges inn i reguleringsbestemmelsene og at planlagte deponi som bare skal ha som formål å plassere massene uten god samfunnsmessig nytteverdi (eksempelvis slik motivet til forslaget om deponi i Fiskfjord ser ut til å ha), tas ut. Sortland har behov for slike masser og gjennom å inngå avtaler være rede til å ta imot steinmasser fra bygging av Hålogalandsveien blant annet til havneutbygging.

3. Sortland kommunestyre foreslår at det etableres døgnhvileplass for vogntog vedbensinstasjonen i Sigerfjord og at dette implementeres i Hålogalandsvegen.

4. Sortland kommunestyre foreslår at eksisterende rasteplass i Sigerfjord utbygges tilhovedrasteplass i veiprosjektet.

5. Sortland kommunestyre foreslår at parkeringsplass i pr. 1700 flyttes til ca. pr. 1940 ogsti/skogsvei bygges til pr. 1700 der den kobles til eksisterende skogsvei.

6. Sortland kommunestyre forutsetter at hele prosjekt Hålogalandsvegen ses under ett og atogså armene til Sortland, Harstad og Snubbafår finansiering i ny Nasjonal transportplan2018-2029, som skal vedtas i 2017.Sortland kommunestyre ber også om at det arbeides videre med Konsept 3 og ny kryssing avTjeldsund

7. Sortland formannskap ber også om at det arbeides videre med Konsept 3 og nykryssing av Tjeldsundet.