To nye miljøfyrtårn i Sortland

Tildelingen skjedde i torsdagens kommunestyremøtet. De to bedriftene er dermed bedrift nummer ti og elleve som er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Rundt 5000 virksomheter i Norge er nå sertifisert Miljøfyrtårnbedrifter.

- All grun til å være stolt

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, mener de to ferske bedriftene er gode miljørepresentanter.

- Gründeren Erik Johanssen har på få år utviklet sin grüderidè til å bli en betydelig stor aktør ved å tilby tjeneste innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. Ikke bare på Sortland men i hele Norge. Derfor er mulighetene for å vokse store. Dette har gründeren Erik Johansen all grunn til å være stolt av, noe som jeg som ordfører i Sortland er. Spesielt må vi være stolt av at her er en virksomhet som er opptatt av å ta vare på miljøet i ulike sammenhenger. Det at jeg deler ut miljøfyrtårnsertifikatet er et bevis på dette, sa Bjørkmo i forbindelsen med overrekkelsen.

Ordføreren fremhevet også FVD-huset.

- På samme måte som FDVhuset er jeg stolt av å ha Sortlandsavdelingen for Berg-Hansen Nord-Norge AS her på Sortland. Her har vi også en virksomhet som har fokus på miljø og det er utdelingen i dag av Miljøfyrtårsertifikatet et bevis på, sa hun.

Systematisk arbeid

Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.