Slik får FK Varg frem talentene

– Jeg er en krevende trener. Jeg er opptatt av detaljer og veldig engasjert når vi holder på.

Starter A-lag i år

Trener Lars Fagerlirøen er ikke redd for å si hva han mener mens han leder tirsdagstreningen til FK Vargs G16-lag.

– Men det står alltid i forhold til hva vi er enige om å oppnå, sier han, og legger til at han snakker mye med spillerne før, etter og på treningene.

De blir sammen enige om hva de skal gjøre, og hva som skal til for å lykkes.

– Jeg er derfor ikke redd for å kreve at spillerne er fokuserte og prøver sitt beste på treningene. Spillerne vil at jeg holder dem på tå hev, og jeg tror det er nødvendig for å lykkes.

G16-laget består av ungdommer fra 14 til 16 år, to av dem jenter. Denne tirsdagen er det også med to spillere fra Andøygutten som får vise seg frem for det beste G16-laget i Lofoten og Vesterålen. De er imidlertid 17 år og skal spille i femte divisjon for klubbens nyetablerte A-lag, om de får bli med videre.

– Vi fortsetter med G16-laget i år, men vi skal også stille A-lag. Det blir en stor utfordring for spillerne våre, tror Fagerlirøen.

Stor suksess i 2016

Og det kan synes som at klubben trenger større utfordringer, basert på resultatene i 2016. I oktober ble Vargs G14-lag kretsmestere etter å ha slått Landsås 3-1 i den siste kampen.

Det samme laget briljerte i juli i Gothia Cup, verdens største fotballturnering, der FK Varg var eneste lag fra Vesterålen. I konkurranse med 231 lag fra 32 land i 14-årsklassen kom sortlendingene seg helt til 16-delsfinalen, der det ble et knepent 0-1-tap mot det italienske laget Accademia I.C.

G16-laget ble seriemestere i Lofoten og Vesterålen. Gullet kom overraskende, siden laget kun bestod av 14- og 15-åringer.

Mange talenter

De gode resultatene har gjort Varg-spillerne bemerket. Truls Kristiansen, Johnny Fagerlirøen, Sverre Angell, Fredrik Solheim og Patrick Antonsen er alle 2002-spillere som kjemper om plass på G16-kretslaget.

Magnus Karlsen, Stian Hansen og Jonas Aloyseous har også vært i kretsen. Oliver Andersen er med i 2004-kretsen, og 2001-modell Cecilie Ystmark flytter til høsten til Tromsø for å gå på toppidrettsgymnaset og spille for Fløya.

Blant de kanskje største Varg-talentene finner vi midtstopperne Jørgen Lamark og Liv Solveig Miklegard, født i 2002.

– Det er flere som er gode, men de to ligger per i dag først i løypa. Men det er viktig for dem med fortsatt utvikling, og at de ikke lar tidlig suksess bli en sovepute, sier Fagerlirøen.

Får prøve seg i RBK og Medkila

Lamark har spilt med Tromsø -juniorene i flere turneringer, med lag som Vålerenga og RBK som motstandere. I vinterferien skal han vise seg frem for G16-laget til sistnevnte klubb.

– Det blir veldig artig, Rosenborg er jo den største klubben i Norge. De hadde sett meg på landsdelssamlingen i desember og hadde lyst til at jeg skulle komme ned og se på skoleopplegget deres med tanke på videregående neste år. Jeg skal også trene med dem, sier Lamark.

Miklegard har allerede trent med toppserielaget Medkila.

– Jeg har foreløpig ikke spilt kamper med dem, men jeg har vært på en del treningssamlinger. Jeg har planer om å flytte til Harstad for å gå videregående der neste år, sier hun.

– Viktig med turneringer

De to er enige om hvorfor FK Varg får frem så mange talenter, inkludert dem selv.

– Vi har mange treninger, det er viktig for at vi skal fortsette å utvikle oss, sier Lamark.

– Og vi har veldig god kvalitet på treningene. Vi har ikke trening bare for å ha trening, men for å bli bedre, sier Miklegard.

– Hvordan er det å spille på et guttelag?

– Det er bedre enn å spille på et jentelag. Et høyere nivå, og jeg får en bedre utvikling her.

Lamark mener også Fagerlirøen og turneringshyppigheten har vært svært viktig.

– Vi har en veldig god trener, som pusher oss til hele tiden å ha kvalitet.

I år skal G16-laget delta både i Piteå Cup, Gothia Cup og Norway Cup, og de trener allerede for fullt frem til årets sesong.

– Vi har bare tre treninger i uka nå, men i tillegg har vi et søndagsopplegg der vi jogger. Pluss egentrening, sier Lamark.

Ikke opptatt av spissing

Treneren sier at flere av de mest ambisiøse spillerne trener to ganger om dagen. Han mener også god matching er viktig for utviklingen.

– Jeg tror grunnen til at vi har kommet så langt med så mange, er god, europeisk motstand fra de var 11 år. Da har de sett hva som skal til for å hevde seg. Jeg har holdt dem i håret i mange år nå. Det må være et poeng å bli god.

Han er likevel ikke en stor forsvarer av noen stor spissing av talenter, som mange ønsker.

– Det er fullt mulig å utvikle gode spillere samtidig som man har med dem som er med for moro skyld. Men jeg er opptatt av at alle skal møte utfordringer på det nivået de er, så de har noe å strekke seg etter.