Tapte mot Sandefjord

Sandfjord vant eliteserien i futsall i 2015/2016 ganske suverent. I år har laget ikke gjort det like bra, men fredag ble laget for sterke for Vesterålen.

Kampen, som gikk i Bodøhallen, endte med 4-1-seier til laget fra sør, etter 0-0 ved pause.

– Bra før pause

– Jeg synes vi spiller bra i første omgang, men vi klarer ikke å det samme i andre. Det merkes at vi mangle flere viktige spillere, sier Marius Jørgensen til VOL etter kampen.

Han sier at Vesterålen hadde de største sjansene før pause, blant annet med et skudd på innsiden av stanga.

Forsvarsfeil

– Andreomgangen fortsetter med lite sjanser. Så scorer Sandefjord etter feil i vårt forsvar. 2-0 kommer på et langskudd. Vi tar ut keeper for å spille overtall, noe som gjør at resulatet blir 4-1-tap for oss, sier Jørgensen.

Vesterålen manglet spillere som Jonathan Barlow, Vebjørn Grunnvoll og Tobias Vibe til denne kampen.

I dag møter Vesterålen Vadmyra, mens Krohnsminde er motstander søndag.

Fjerdeplass

Det er tromsø-lagene Sjarmtrollan (34 poeng) og Nordpolen (29 poeng) som topper tabellen.

Vesterålen ligger nå på fjerdeplass med 23 poeng.