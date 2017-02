Aslaksen kommer opprinnelig fra Porsgrunn. Sommeren 2011 fullførte hun en bachelor i illustrasjon ved anerkjente Falmouth University i England, før hun samme år flyttet til Hadsel med kjæresten fra Vesterålen.

– Heftige saker

Hun opprettet umiddelbart et foretak for å jobbe med illustrasjon.

– Jeg bestemte meg for å begynne som frilanser. Men siden den gang har jeg kun holdt på med det i tillegg til diverse butikkjobber, forteller Aslaksen.

I 2012 tok hun etablererkurs på Fabrikken næringshage. I høst sa hun opp butikkjobben.

– Jeg har jobba meg oppover fra 2011, og nå var det på tide å satse. Å si opp jobben er heftige saker, og det føltes som å hoppe fra timeteren. Fra januar må jeg klare meg selv og jobbe for å få inn nok prosjekter til å kunne leve av det, sier hun.

Vil ikke sitte hjemme

Arbeidsverktøyene hennes består stort sett av en Mac og et tegnebrett. Nå har hun fått kontorplass på Veksthuset Fyrs lokale og pendler hit fra Hadsel.

– Jeg betaler litt leie for kontorlokalet, men det er verdt det. Det er greit ikke å sitte hjemme, men kunne få en ordentlig arbeidshverdag.

I tillegg til å få rutiner sier hun det er fint å kunne knytte kontakter i næringshagen.

– Vi ønsker også å bygge et større, kreativt miljø her og få inn flere som driver innen det samme. Et av de hårete målene mine er å kunne ansette andre kreative i firmaet.

Ønsker å inspirere barn

I mars skal hun holde tegnekurs for barn gjennom Folkeuniversitetet.

– Jeg ønsker å vise hvordan jeg jobber og inspirere ungdom til å fortsette med tegningen. De slutter gjerne å tegne rundt 11-12-årsalderen. Jeg liker å jobbe med målgruppa barn og ungdom, og jeg er glad i illustrasjoner som ikke er så veldig realistiske.

Hun liker også å legge til detaljer som man kanskje ikke ser med en gang.

– Jeg er glad i litt skjult symbolisme. Jeg tegner også mange ornamenter basert på rosemaling og mønster basert på det, med en litt nyere fargepalett.

Satser på Nord-Norge

Men hovedsakelig går jobben ut på å tilby illustrasjoner og annet grafisk materialet til næringslivet.

– Jeg har gjort en del logoer og designet emballasje, og jeg har en del slike jobber fremover også.

Firmaet har til nå hatt hovedsakelig nordnorske kunder, og slik vil Aslaksen ha det fremover.

– Min visjon er å skape en tjeneste som fremhever det nordnorske, og jeg ønsker også å hjelpe andre med å komme i gang med sine tjenester.

Aslaksen er same, og moren er fra Karasjok. Dessuten har søsteren Linda «Zina» flyttet til Alta og gjort seg bemerket som graffitikunstner. Samtidig har Tina Aslaksen hatt en stor andel finnmarksprosjekter til nå.

– I høst hadde jeg blant annet et prosjekt i samarbeid med Sametinget, der jeg illustrerte en brosjyre som oppfordret samer til å snakke samisk til barna sine, en kampanje de begynte med i høst. Jeg har lyst til å gjøre mer samisk og rette meg mer inn på det.

Angrer ikke

Illustratøren forteller at hun er så å si fullbooket ut februar og mars, og at hun overhodet ikke angrer på at hun turte å satse.

– Det har vært en fin start. Jeg merker mye mindre stress. Nå slipper jeg å jobbe med dette på kveldstid, etter å ha vært på annen jobb først, sier 31-åringen, som oppfordrer andre til å gjøre det samme som hun har gjort.

– Jeg hadde ikke lyst til å sitte om ti år og angre på at jeg ikke tok sjansen. Jeg anbefaler folk å prøve det samme - satse før det er for sent.