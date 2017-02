Sortlandssvømmere med sterke resultater i årsklassemønstring

- Aller svømmerne våre hadde enorme fremganger, sier en strålende fornøyd trener Olav Sigve Nilsen til VOL.

Landsdel Årsklassemønstringen (LÅMØ) ble i helgen holdt i Hammerfest. Dette stevnet blir holdt samtidig i fem regioner.

1187 svømmere i alderen 11 til 16 år deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2017.I tillegg til å kjempe om å bli regionens mest allsidige svømmer var dette også direktekvalifisering for 13, 14, 15 og 16 åringene til ÅM som blir arrangert i Levanger 21.-23. april. De 3 beste 11 og 12-åringene på landsbasis vil motta et diplom fra Norges Svømmeforbund.

Hele landet sett under ett ble det personlig bestenotering på 79,73% av startene. Høyest var den prosentvise forbedringen i region sør hvor 82,29% av startene medførte personlig rekord.

For Sortland svømmeklubb var det en svømmer som kom seg videre til landsfinalen. Håvard Heggland ble nummer ni sammenlagt i landet etter å ha blitt nummer to i Hammerfest.

LÅMØ fungerer slik at de svømmer fem distanser hvor dårligste distanse blir trukket fra en endelig poengsum. Heggland gjorde det særs skarpt på 400 meter fri, 100 meter butterfly, 200 meter bryst 200 meter rygg og 200 meter medley.

Se alle tidene til svømmerne her.

Resultatene

I klassen for jenter 2001 kom Cathrine Jensen på 11. plass i sin klasse i region nord. Hennes beste distanse var 400 meter fri hvor hun klokken inn til tida 5.41.17.

I klassen for jenter 2002 kom Aurora Stavøy på en sterk 2. plass i Hammerfest. Det holdt dessverre ikke til å komme til landsfinalen, men med gode tider gjorde hun en særs god figur.

I Jenteklassen 2004 endte Marie Iversen på en 2. plass med flere gode resultater. I samme klasse endte Ande Kristiansen på en 8. plass og Johanne Berg-Hansen på en 17. plass.

I 2005-klassen endte Anne-Ragnhild Hansen på en 3. plass etter flotte prestasjoner. Emilie Lykseth Iversen endte på 8. plass

Ingrid Berg-Hansen gjorde det godt i 2006-klassen med en 6. plass.

Anders Inga til topps i Harstad Anders Inga ble landsdelsmester i svømming i Grottebadet i helga.

I gutteklassene var det altså nevnte Heggland som gjorde det skarpest og dermed som eneste vesteråling sikret seg plass i landsfinalen.

Han endte på 2. plass i region nord og 9. på landsbasis. Han klokket blant annet inn på 2.28.24 og vant sitt heat under 200 meter bryst.

Ivar Greger Angell fulgte hakk i hæl på lista på 3. plass.

I klassen gutter 2002 svømte Harald Georg Hansen godt. Han endte på 3. plass.

I klassen 2005 endte Anders Inga på toppen av palen i alle øvelsene og vant sin klasse. Han er foreløpig for ung for å kvalifisere seg for landsfinalen, men imponere det gjorde han til gangs.

Nest beste klubb

Som klubb kan Sortland Svømme og livredningsklubb virkelig se seg fornøyd med helga. De endte opp som nest beste klubb med totalt 35 poeng, kun slått av Tromsø SK som endte på 52 poeng.

- Tromsø er dobbelt så mange som oss, så jeg synes det er særdeles bra. Alle har forbedret seg og gjort det knallbra. Dette lover godt for fremtida, sier trener Nilsen.